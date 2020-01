Homem é atacado por galo e morre a caminho de rinha

Um homem faleceu no último dia 15 durante uma briga com seu próprio galo, que havia sido treinado e forçado a participar de rinhas com outros animais.

O caso ocorreu em um vilarejo no sul da Índia, país onde rinhas de galos são proibidas desde 1960.

Saripalli Chanavenkateshwaram Rao tinha 50 anos, e foi atingido no pescoço com uma lâmina que havia prendido às garras da ave. A informação foi veiculada pela CNN.

Segundo a polícia local, o homem era presença assídua em rinhas de galos, e estava a caminho de inscrever seu animal em outra briga. O galo então tentou fugir, e, ao tentar impedí-lo, Saripalli foi atacado.

Apesar do ocorrido, a rinha continuou sem interrupções. Ninguém foi preso.

O indiano foi levado ao hospital ainda com vida, porém sofreu um derrame e faleceu pouco após o acidente. Ele deixa três filhos.