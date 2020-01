‘A família real me deve, Harry me deve’, afirma pai de Meghan Markle

Mesmo com o pedido da filha para ficar longo da mídia, Thomas Markle, pai de Meghan Markle, não parou de falar com a imprensa. Desta vez, ele participou de um documentário para o canal britânico Channel 5, que será chamado de “Thomas Markle: My Story ".

Segundo o portal Daily Mirror, a entrevista para o documentário foi paga e, a partir disso, todas as entrevistas que conceder serão cobradas. O pai Meghan afirma que a família real “deve a ele” por todos os ataques que recebeu.

“Vou me defender e eles me pagarão por isso. Eu não ligo para o que eles pensam, agora eles me devem. A família real me deve. Harry me deve, Meghan me deve. Eu tenho que ser recompensado por tudo que passei”, disse ele.

Thomas Markle é um ex-iluminador e, atualmente, é aposentado e vive no México. Ele comentou que sua filha prometeu que iria cuidar dele quando ele atingisse uma idade avançada.

“Minha filha me disse que quando eu chegasse aos meus anos mais velhos, ela cuidaria de mim. Já estou na minha idade avançada, é hora de cuidar do papai”, explicou Markle.

Pai de Meghan Markle recebe por fotos dos “paparazzi”

No documentário, Markle admitiu que ainda tem renda com as fotos dos “paparazzi” pelas quais ele realmente posou (mesmo sabendo que isso poderia afetar sua filha). Ele explica que as fotos foram forjadas para reparar sua imagem após os ataques da mídia.

"Eu estava passando por isso há meses. Comprei um banheiro novo e ele se tornou notícia em todo o mundo. Eles me fizeram parecer uma piada: este era o meu trono". ele disse.

Uma oferta para recuperar sua imagem apareceu. Um paparazzi convidou ele para tirar umas fotos posadas. "Fui contactado por um homem que falou comigo e disse 'eu posso mudar sua imagem'. Ele me disse que 'o problema é que todas essas fotos suas são terríveis, mas eu posso fazer você parecer respeitável', explicou.

O pai de Meghan Markle saiu com o paparazzi para tirar as fotos discretas, como uma rotina do dia a dia. Contudo, as fotos foram vendidas para a mídia por até US $ 100.000 (1.870.333 pesos mexicanos), e o homem de 75 anos recebeu 30%.

Ao saber disso, Meghan e Harry entraram em contato com Thomas Markle para descobrir se a história era verdadeira. “Eu neguei”, confessou Markle.