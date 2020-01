Ciclone pode atingir litoral do Espírito Santo nesta noite

Uma queda de pressão sobre o mar pode originar uma tempestade ou ciclone subtropical na costa do sudeste brasileiro entre a quinta (23) e a sexta-feira (4), segundo o Climatempo.

Entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta, os efeitos deste fenômeno já devem começar a ser registrados. "Tudo acontece sobre o mar, mas algumas rajadas de vento, com até 60 km/h poderão ser observadas sobre o continente", afirma o instituto.

O ciclone que pode se formar, caso concretizado, receberá o nome de "Kurumi" – "menino" na língua tupi-guarani. O nome é dado pela Marinha do Brasil, que nomeia todos os sistemas meteorológicos especiais formados em áreas oceânicas do país.

Segundo o Climatempo, na costa do Brasil, o mais comum é que ciclones subtropicais e tropicais se desenvolvam em março, que é fim do verão no Hemisfério Sul, quando a água do mar está com maior quantidade de calor armazenado.