Carnaval de São Paulo: veja a programação completa dos blocos de rua na cidade

O Carnaval de rua de São Paulo definitivamente se consolidou como um dos maiores do Brasil. Neste ano, a folia está garantida com 865 blocos espalhados por toda a cidade, entre 15 de fevereiro e 1º de março.

Mesmo com o principal da programação concentrada na região da Sé, no centro, e de Pinheiros, na zona oeste, 22 subprefeituras de todas as regiões da capital paulista terão ao menos um bloco de rua. Confira abaixo a programação completa do Carnaval de rua da cidade de São Paulo em 2020.

De acordo com a prefeitura, os percursos apresentados poderão sofrer alterações e exclusões até a data prevista para os desfiles. Por isso, antes de sair de casa, certifique-se de que o evento está confirmado e boa festa!

CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO EM 2020

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Aricanduva/Vila Formosa

01/03/2020

• Bloco Tatuapé (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Serra de Botucatu, 1933.

• Grêmio Social, Cultural e Recreativo Bloco Kafofo da Kizumba (14h às 19h);

Endereço: Rua Felipe dos Santos Freire entre Av. dos Nacionalistas e Rua Padre Manuel Luís de Vergueiro.

15/02/2020

• Bloco Amigos e Amantes do Carnaval (16h às 19h);

Endereço: Rua João Vieira Prioste, 74 entre Rua Dentista Barreto e Rua Atucuri.

16/02/2020

• Bloquinho Infantil Fraldinha Molhada (10h às 15h);

Endereço: Rua José Óscar de Abreu Sampaio, 312.

• Grêmio Social, Cultural e Recreativo Bloco Carnavalesco Kafofo da Kizumba (14h às 19h);

Endereço: Praça Haroldo Daltro.

• União Formosa Futebol e Samba (15h às 19h);

Endereço: Avenida Antônio Manograsso, 650.

24/02/2020

• Blocos Unidos da Toca do Disco (14h às 19h);

Endereço: Rua Grecco, 629.

25/02/2020

• Bloco Amigos da Vila Formosa (11h às 16h);

Endereço: Av. Dedo de Deus com Rua Vênus.

29/02/2020

• Bloco ALDM Moradia e Alegria (14h às 19h);

Endereço: Rua Professora Alzira de Oliveira Giliolli.

• Bloco Acadêmicos da Anhembi Morumbi (14h às 19h);

Endereço: Rua Visconde de Parnaíba, 1316.

Capela do Socorro

15/02/2020

• Bloco Carnavalesco Veterano Cidade Dutra (12h às 17h);

Endereço Concentração: Praça Escolar.

• Bloco Cornomania (13h às 18h);

Endereço Concentração: Av. Carlos Klein, 15.

• É Pequeno, Mas Vai Crescer – Bloco de Veleiros (14h às 19h);

Endereço Concentração: Avenida Ipanema, 238.

16/02/2020

• Bloco do Rei (14h às 19h);

Endereço Concentração: Av. do Arvoreiro.

• Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Atrás do Copo (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Doutor Rui Rodrigues Doria.

23/02/2020

• Bloco Samba Da Zimba (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua José Bento Cotolengo, 90.

25/02/2020

• Bloco G.R.C.E.S Unidos do J.D. Primavera (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Francisco de Caldas, 50.

29/02/2020

• Bloco Integra Folia (9h30 às 12h30);

Endereço Concentração: Rua Walter Pereira Correia.

• Bloco de Carnaval Núcleo de Promoção Social "Venha Conosco" (14h às 19h);

Rua Archote do Peru, altura do número 774.

Casa Verde

01/03/2020

• Bloco da Tia Ruth (13h às 18h);

Endereço Concentração: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641.

• Bloco Carnavalesco do Caldeirão do Samba (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Dobrada, 159.

• Bloco GRCE É Nós Que Tá (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Leonor Barbosa Rodrigues, 384.

• Bloco Carnavalesco Marcelo Leme Parque Peruche (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Doutor Gabriel Covelli, 12.

• Bloco Maracukaya Folia (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Gil Vicente, 38.

15/02/2020

• Bloco Raízes de Casa (14h às 19h);

Endereço Concentração: Avenida Baruel, 153.

• Bloco Espiga do Japa (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua José de Oliveira, 522.

• Bloco Comunidade Memo Memo (15h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Santa Eudoxia, 1100.

• Bloco Grêmio Recreativo e Cultural do Imirim Brás Pereira (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Carolina Roque, 492.

• Bloco Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Antônio Rates, 30.

• Bloco Carnavalesco LULE (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Padre Estanislau de Campos, 136.

• Bloco Amigos do Gelo Futebol e Samba (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Coronel Joaquim de Freitas, 335.

16/02/2020

• Bloco Folia da Budega (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Dom Bento Pickel, 921.

• Bloco Associação Social e Cultural em Cima da Hora Futebol e Samba (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Benedito Augusto Ferreira, 100.

• Bloco Kriolinho e Kriolão (14h às 18h);

Endereço Concentração: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano.

• Bloco Sovaco de cobra (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Dobrada.

• Bloco dos Coleiras (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Baltasar Abadal, 88.

24/02/2020

• Bloco Adega do Miro (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Gabriel Covelli, 1200.

29/02/2020

• Bloco Azaração Casaverdense (14h às 20h);

Endereço Concentração: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli).

Butantã

01/03/2020

• Bloco Pinguinho de Gente (9h às 14h);

Endereço: Rua Cónego Luís Vieira da Silva, 500.

• Bloco Boom Bap Brabo (14h às 19h);

Endereço: Rua Pereira do Lago, 100.

14/02/2020

• Bloco Bantantã Folia e Festa de Rua (17h às 22h30);

Endereço: Av. Valdemar Ferreira, 53.

15/02/2020

• Bloco Diversão Brasileira (13h às 18h);

Endereço: Rua Agostinho Cantu, 47.

• Bloco Ide – Todos Por Um (14h às 19h);

Endereço: Praça Wilson Moreira da Costa.

• Bloco Master Velha Guarda (14h às 19h);

Endereço: Rua Engenheiro Willy Fischer, 217.

• Bloco Um Tal de João (14h às 19h);

Endereço: Rua Nazir Miguel.

• Bloco Perdendo a Linha (14h às 19h);

Endereço: Rua Regente León Kaniefsky, 641.

16/02/2020

• Bloco Tirando Onda Por Aí (14h às 19h);

Endereço: Rua Paolo Agostini, 100.

• Bloco Banda Deco (14h às 19h);

Endereço: Av. Otacilio Tomanik, 56.

• Bloco Amigos do 100 Querer (14h às 19h);

Endereço: Rua Desembargador Homero Pinho, 51.

• Bloco Mboraí (12h às 17h);

Endereço: Rua Iquirim, 250.

• Bloco Poliglota – Conhecendo novas línguas (10h às 12h);

Endereço: Rua Iquirim.

• Bloco do Tesãozinho Inicial (14h às 19h);

Endereço: Praça Violeta.

22/02/2020

• Maque-bloco (13h30 às 18h30);

Endereço: Rua Deputado Bady Bassit, 43.

23/02/2020

• Bloco Desfile Mágico (9h às 12h30);

Endereço: Av. Jorge João Saad.

• Bloco Tirando Onda Por Aí (14h às 19h);

Endereço: Av. Paulo Agostini, 100.

24/02/2020

• Bloco Não Quero Casar (12h às 17h);

Endereço: Av. Comendador Alberto Bonfliglioli, 341.

• Bloco do Bartantã (14h às 19h);

Endereço: Rua Santanesia, 218.

• Bloco As Pedras Vão Rolar (12h30 às 16h30);

Endereço: Pista local Avenida Jorge João Saad.

25/02/2020

• Bloco das Lokas (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Cônego Luís Vieira da Silva, 500.

29/02/2020

• Bloco do Brincar Eretanta (14h às 18h);

Endereço Concentração: Praça Elis Regina.

• Bloco S/A (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Estêvão Lopes, 50.

Campo Limpo

01/03/2020

• Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco União dos Bairros (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Francisco Pio De Melo.

23/02/2020

• Bloco Cataia (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Marechal João Carlos Barreto, 204.

29/02/2020

• Bloco Carnavalesco Aí Se Me Perdeu (14h às 19h);

Endereço Concentração: Avenida Anacé, 570.

Ermelino Matarazzo

15/02/2020

• Bloco Garoterror (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Barra de Santa Rosa, 680.

16/02/2020

• Bloco Na Labuta (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua José Lopes Rodrigues, 178.

22/02/2020

• Bloco Pé Vermelho (13h às 18h);

Endereço Concentração: Rua Benevenuto de Magalhães Tanques, 235 – Dentro do campo de futebol.

25/02/2020

• Bloco do Juiz Imperador (12h às 17h);

Endereço Concentração: Estrada de Mogi das Cruzes, 158.

25/02/2020

• Bloco Família na Folia (14h às 19h);

Endereço Concentração: Travessa Renato Rodrigues Moreira, 140.

Cidade Tiradentes

15/02/2020

• Bloco C.R.C.A.E.S. Estrela Cadente (16h às 17h);

Endereço Concentração: Avenida dos Metalúrgicos, 1081.

16/02/2020

• Bloco Afoxé Omo Odé (16h às 17h);

Endereço Concentração: Avenida dos Metalúrgicos, 1081.

• Bloco Afro Axé Kalifa (17h às 18h);

Endereço Concentração: Avenida dos Metalúrgicos, 1081.

Cidade Ademar

16/02/2020

• Bloco Vá Toma na Cupecê (14h às 19h);

Endereço Concentração: Avenida Cupecê, 1605.

Guaianases

25/02/2020

• 10h ás 15h – Bloco Xire Alamoju

Endereço Concentração: Rua Farajala Namur, 54.

01/03/2020

• 14 às 19h – Bloco Banda das Cachorras visita Guaianases

Endereço Concentração: Estrada Itaquera Guaianases, 2842.

Ipiranga

15/02/2020

• 13h às 18h – Bloco do onze

Endereço Concentração: Rua Amadis, 262.

• 13h às 18h – Bloco atitude

Endereço Concentração: Rua Gaspar Fernandes, 274.

• 14h às 19h – Bloco Desapega

Endereço Concentração: R. Sorocabanos x Praça do Monumento.

• 14h às 19h – Bloco Vem com que tem se não tem vem também

Endereço Concentração: Rua Oliveira Melo, 827.

• 14h às 19h – Bloco Carnavalesco Nega Fulôô

Endereço Concentração: Avenida Coronel Jose Pires de Andrade, 706.

16/02/2020

• 9h às 14h – Bloquinho da Maria Louquinha

Endereço Concentração: Rua dos Sorocabanos, 150 X Rua Bom Pastor.

• 13h às 18h – Bloco do Fico

Endereço Concentração: Rua dos Sorocabanos, 570

• 13h às 18h – Bloco do Gato Preto

Endereço Concentração: Labatut.

• 14h às 19h – Bloco Folia Sem Fim

Endereço Concentração: Rua São Silvestre, 200.

• 14h às 19h – Bloco Vem Sambar SP

Endereço Concentração: Cipriano Barata, 1311 (entre Rua dos Ituanos e Rua José Braggion)

22/02/2020

• 12h às 17h – Bloco Cavaleiros de Doçu

Endereço Concentração: Rua Rosa de Morais, 444.

• 10h às 15h – Bloco Kamalu

Endereço Concentração: Parque da Independência.

23/02/2020

• 10h às 15h – Bloco Kamalu

Endereço Concentração: Parque da Independência.

24/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Rock in Ipiranga

Endereço Concentração: Rua Costa Aguiar, 1482.

25/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Estação Vacafolia

Endereço Concentração: Avenida do Cursino

29/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Amigos do Eddie

Endereço Concentração: Rua Costa Aguiar, 2124.

29/02/2020

• 14h às 19h – Bloco da Coroa

Endereço Concentração: Rua Auri Verde, 2020.

01/03/2020

• 13h às 18h – Bloco da Vaca

Endereço Concentração: Rua Costa Aguiar, 1434.

• 14h às 19h – Bloco acadêmicos do parque Bristol

Endereço Concentração: Rua Jose Pinto Tavares.

Itaquera

15/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Acadêmicos do Ipanema

Endereço Concentração: Rua Filippo Juvara, 296.

• 15h às 19h – Bloco Cordão Folclórico de Itaquera

Endereço Concentração: Rua Felipe Lauri, 56.

16/02/2020

• 12h às 17h – Bloco hidrataàsom

Endereço Concentração: Rua Waldemar Mancini, 666.

• 14h às 19h – Bloco Cordão Carnavalesco Quintal da Xika

Endereço Concentração: Avenida Córrego do Jacú, 141.

• 15h às 19h – Bloco do Jatobá- 10 anos de história em Itaquera

Endereço Concentração: Rua Giacomo Quirino, 71.

• 14h às 19h – Bloco Carna Brasil

Endereço Concentração: R. Palmerino Calabrese.

22/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Itaquerendo Folia

Endereço Concentração: Avenida José Pinheiro Borges, 1670.

24/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Arrastão Daleste

Endereço Concentração: Rua Ken Sugaya en- tre Rua Ignacio Alves de Matos e Rua Américo Salvador Novelli.

25/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Da Família Carmosina

Endereço Concentração: Rua Arraial de São Bartolomeu, 322.

01/03/2020

• 14h às 19h – Bloco Arrastão Daleste

Endereço Concentração: Rua Médio Iguaçu entre Av. Lider e Rua Roque Palmieri.

Santo Amaro

15/2/2020

• 9h às 12h – Bloquinho Ocupababy

Praça Haruo Uoya, S/N

• 9h30 às 14h – Amigos do TIM

Rua Princesa Isabel

• 13h às 18h – Bloco Frita Comigo

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 13h às 18h – Bloco É o que Faltava

Rua Luiz Seraphico Júnior, 511

• 13h às 18h – Bloco da Ose

Rua Cristovão Pereira

• 14h30 às 19h – Bloco Dre Tarde

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – Bloco do Guerra

Rua Cristóvão Pereira, 1370

• 14h às 19h – Liberte a Ivonete

Rua Booker Pittman, 1467

• 14h às 19h – Bloco Chucrute Zaidan

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1550

16/2/2020

• 9h às 14h – Bloco Só Track Boa

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 12h às 16h – Jetlag Music

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – ALOK

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – Devotos de São Lúpulo

Rua Capitão Otávio Machado, 818

22/2/2020

• 13h às 18h – Bloco Psytrance Somos Nozes

Av. Roque Petroni Junior, 480

23/2/2020

• 14h às 19h – Bloco do ML

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – O bloco que ainda não existe

Rua Capitão Otávio Machado, 818

24/2/2020

• 14h30 às 19h – Bloco Dré e Convidados

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 13h às 18h – BLOCO BEATS ART

Av. Roque Petroni Junior, 480

25/2/2020

• 11h às 16h – Bloco PsyShake

Av. Roque Petroni Junior, 480

29/2/2020

• 12h às 17h – Bloco do Trance de Rua

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – Aí Dentro

Rua Domingos Antônio Ciccone, 199

1/3/2020

• 11h às 16h – Favela Med-Mex

Av. Roque Petroni Junior, 480

• 14h às 19h – ALOK

Av. Roque Petroni Junior, 480

São Mateus

15/02/2020

• 13h às 18h – Bloco São Mateus em Movimento

Concentração: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127.

São Miguel Paulista

24/2/2020

• 14h às 19h – Rachando a Festa

Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra

• 14h às 19h – Bloco Belas & Empreendedoras

Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra

• 14h às 19h – Bloco CBTUR Brasil

Avenida Deputado Doutor José Aristodemo Pinotti, 122

25/2/2020

• 14h às 20h – Bloco do Baião

Av. Deputado Doutor José Aristodemo Pinotti entre Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru

• 14h às 20h – Afoxé Babalotim

Av. Deputado Doutor José Aristodemo Pinotti entre Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru

• 14h às 20h – União no Morro

Av. Deputado Doutor José Aristodemo Pinotti entre Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru

• 14h às 19h – Bloco Belas & Empreendedoras

R. Decio Angelo Chiuviti

• 14h às 19h – Rachando a Festa

R. Decio Angelo Chiuviti

Sapopemba

15/2/2020

• 10h às 13h30 – Boteco do Betinho

Rua Luiz Maronez

• 14h às 19h – Se Deus Me Deu Uma Boca

Rua Juiz de Fora, entre Av. Sapopemba e Praça Hereny Costa

16/2/2020

• 13h30 às 17h – Bloco do Sapão

Rua Adutora de Rio Claro (Entre Tv Savip e Av Sapopemba)

23/2/2020

• 14h às 19h – Bloco Tá Suavi

Rua Marcondes Machado, 340

25/2/2020

• 14h às 19h – Xire Alamoju

Rua Grecco X José da Rocha Vita

Sé

15/2/2020

• 9h às 13h – Bloco Filhas da Lua

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

• 11h às 15h – Bloco Casa Comigo

Ipiranga X São João

• 12h às 17h – Bloco Discórdia pura sem

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

• 12h às 17h – BATEKOO + AFROPUNK

Largo do Arouche

• 12h às 17h – A Madonna Tá Aqui

Pateo do Collegio

• 13h30 às 18h – Será que é?

Rua Augusta, 1305

• 14h às 18h – Acadêmicos da URSAL

Rua Fernando de Albuquerque, entre Hadock Lobo e Augusta

• 14h30 às 19h – DESCULPA QUALQUER COISA

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – BLOCO SEREIANOS

Largo do Paissandu

• 14h às 19h – Bloco Xique Xique do Cairo

São João x Pedro Américo

• 15h às 19h – Queimando a Largada

Praça Dom José Gaspar

• 14h às 19h – Bloco Nega Fulô e o Palhaço Bebum

Rua Maj. Sertório

• 14h às 19h – Bloco Unidos do Acarajé

Rua Martim Francisco, 529

• 14h às 20h – BLOCO DA RESSACA CAMBUCI

Largo do Cambuci X Rua Independência

• 15h às 19h – Troça Carnavalesca Crua

Rua Conselheiro Nébias, 1441 – entre a Alameda Ribeiro da Silva e Alameda Eduardo Prado

• 15h às 20h30 – Bloco UMES Caras Pintadas

Rua Rui Barbosa, 323

16/2/2020

• 12h às 17h – Bloco Unidos do Bar Brahma

Ipiranga X São João

• 12h às 22h – BANDA DO FUXICO 2020

Largo do Arouche

• 14h às 19h – Bloco da Salete Campari

Largo do Arouche

• 14h às 19h – Chacoalha Bichona

Rua Martim Francisco

• 14h às 19h – Quem me viu mentiu

Rua Baronesa de Itu, 340

• 14h às 19h – Bloco da Abolição

Praça General Craveiro Lopes

• 14h às 20h – Acadêmicos do Baixo Augusta

Rua da Consolação, 2195

17/2/2020

• 14h às 21h – BLOCO AFRO AFIRMATIVO ILU INÃ

Rua Apa, 78

• 16h às 20h – Todo mundo vai ao circo

Rua Dom José de Barros (frente Galeria Olido)

• 17h às 21h – Banda Redonda

Rua Doutor Teodoro Baima, 98

19/2/2020

• 16h às 21h – Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Banda do Candinho

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1114

• 18h às 22h – Bloco Carnavalesco Nossa Quarta

Praça João Mendes

21/2/2020

• 13h às 17h – Bloco das Emilias e Viscondes

Rua Maj. Sertório

• 13h às 18h – Blocolândia

Rua Helvétia, 64

• 17h às 21h – Bloco Afro Ilú Obá De Min

Praça da República

22/2/2020

• 9h30 às 13h – Sucateira da Saracura

Rua Conselheiro Ramalho, 939

• 10h às 13h30 – CARIMBOLANDO

Rua Martim Francisco, 529

• 10h às 15h – Abre Caminho – Elza Soares

Largo do Arouche

• 10h às 15h – Bloco do Dramas de Sapatão

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 10h às 15h – Vamo que vai ser legal!

Praça Antônio Prado

• 10h às 15h – ESTAMOS TODXS NO CIO

Rua Augusta, 1305

• 10h às 15h – House de Rua

R. Barra Funda, 1071

• 10h às 15h – Dollynho: O Amiguinho

Rua Maj. Sertório

• 10h às 15h – Manada

Rua Conselheiro Brotero

• 10h às 15h – Bloco Tim Maia na Avenida

Rua Itapeva, 530

• 11h às 16h – BLOCO TOCA RAUL

Rua Vitorino Carmilo

• 11h às 17h – BLOCO TARADO NI VOCÊ

Ipiranga X São João

• 12h às 17h – Bloco Vai Passando

Rua Martim Francisco, 294

• 12h às 17h – Bloco dos Regos Fritos

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 12h às 17h – Conselho do Samba

Rua General Osório, 31

• 12h às 17h – Bloco Samby e Junior

Largo do Arouche

• 12h às 17h – Bloco das Pussycats

Rua Augusta, 1305

• 12h às 17h – Bloco Je Treme Mon Amour

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

• 12h às 17h – Bloco Bahianidade

Rua Itapeva, 530

• 13h às 17h – Bloco Pequenas Sementes

Praça Marechal Deodoro

• 13h às 17h – A Barca

Praça Dom José Gaspar

• 13h às 17h30 – BREGA BLOCO

Deck São Francisco

• 13h às 18h – Bloco Preto ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO

Largo do Paissandu

• 13h às 18h – Se Segura Malandro!

Rua Abelardo Pinto

• 14h às 19h – Bloco I Love Cachaça

R. Albuqueruqe Lins

• 14h às 19h – Bloco Minho-Queens

Ipiranga x São João

• 14h às 19h – Bloco das KENGAS

R. Vieira de Carvalho 43-55

• 14h às 19h – BLOCO UNIDOS DO BPM

Patteo do Colégio

• 14h às 19h – BLOCO TECKLOVER'S

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 14h às 19h – Azagatcha

Deck São Francisco

• 14h às 19h – Bloco Do Alex (Coreto Pintado)

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – Bloco Lira da Vila

Rua Maj. Sertório

• 14h às 19h – Bunytos de Corpo

Largo Pericles

• 14h às 19h – Cordão Cecília

Rua Vitorino Carmilo, 449

• 14h às 19h – Bloco Carnavalesco Dixcontração

Rua Treze de Maio, 798

• 14h às 19h – BLOCO TRIFEIXOTO

Rua Itapeva, 530

• 15h às 19h – Bloco das Putas Vampiras

Largo do Paissandu

• 15h às 19h – Unidxs do Grande Mel

Praça Dom José Gaspar

• 15h às 19h – Me Ocupa que sou da Arrua

Praça Antônio Prado

• 15h às 19h – Baluartes Santa Cecília

Rua Barão de Tatuí, 475

• 15h às 19h – Quarteto São Bloco

Pça Marechal Deodoro

• 15h às 19h – Bloco Saci da Bixiga

Rua São Domingos, 2

• 16h às 19h – Bloco Rock Brasil

Praça Dom Orione

• 17h às 21h – Banda do Trem Elétrico

Rua Augusta, 1305

23/2/2020

• 9h às 12h – Bloco Soul Chico

Praça Dom José Gaspar

• 10h às 15h – Amigos Pet

Rua Maj. Sertório

• 10h às 15h – Bloco Ópera do Malandro

Largo do Paissandu

• 10h às 15h – Bloco CarnaUrsos

Largo do Arouche

• 10h às 15h – Bloco Samba do Seu Zé

Praça Dom José Gaspar

• 10h às 15h – Bloco 80's

Pateo do colégio

• 10h às 15h – Cordão Carnavalesco Amigos Pratododia

Rua Barra Funda, 34

• 10h às 15h – Grudanimim

Rua Mauá x Av. Casper Libero

• 11h às 13h30- Guerreiros do Axé

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

• 11h às 16h – BANDIDA coletivo + coletividade Namíbia

Praça Antônio Prado

• 11h às 16h – Bloco Das Divas

Rua Augusta, 1305

• 11h às 16h – Bloco Eco Campos Pholia

Praça da Liberdade

• 12h às 16h – Spandeiro

Praça Dom José Gaspar

• 12h às 17h – Bloco Explode Coração

Largo do Paissandu

• 12h às 17h – Bloco Se Joga Viado

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 12h às 17h – Bloco Cornomania

Patteo do Colégio

• 12h às 17h – Inimigos do Fim

Rua Augusta, 1305

• 12h às 17h – Japa Bloco

Rua Americo de Campos

• 13h às 17h – Bloco Geléia Geral

Deck São Francisco

• 13h às 18h – COMUNIDADE BOLIVIANA

Rua José Paulino, esquina Rua Prates

• 14h às 18h – Bloco Coreto Do Samba

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – ESPício Geral

Rua Maj. Sertório

• 14h às 19h – Bloco do Corote

Largo do Arouche

• 14h às 19h – ABCD'S QUEEN'S – SOLTE SUAS FERAS

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 14h às 19h – Bloco Quero Morrer Amigo Metallica/Metallizando

Praça Dom José Gaspar

• 14h às 19h – Bloco do 1007

Patteo do Colégio

• 14h às 19h – Bloco Lupulolelé

Rua Barra Funda, 611

• 14h às 19h – Bloco Afro Ilú Obá De Min

Alameda Barão de Piracicaba, 610

• 14h às 19h – Samba da Luz

Pinacoteca

• 14h às 19h – Bloco do Fuá

Rua Conselheiro Ramalho

• 15h às 19h – BLOCO DO SP FORRÓ

Praça do Patriarca

• 15h às 19h – Com Art

Rua Roberto Simonsen x Vesceslau Brás

• 15h às 19h – VRA POWER, O BLOCO

Rua Augusta, 1305

• 15h às 19h – BLOCO NA MANHA DO GATO

Rua Martim Francisco, 294

• 15h às 19h – Carnavalesco Os Piores

Rua Conselheiro Carrão, 21

24/2/2020

• 9h às 14h – Espetacular Bloco da Charanga do França

Rua Imaculada Conceição, 151

• 10h às 15h – Netflix

Patteo do colégio

• 10h às 15h – Forrozin

Ipiranga X São João

• 10h às 15h – Bolo de Rolo – Banda Baile Bloco

Praça Dom José Gaspar

• 10h às 19h – Grêmio Recreativo Cultural E Social E Carnavalesco Bloco Esfarrapado

Rua Treze de Maio, 518

• 11h às 15h – É Acelero e Foda-se

Rua Barra Funda, 1086

• 11h às 16h – Bloco "No Rego do Freitas

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 11h às 16h – Bloco Batidão Jamaica

Rua Augusta, 1305

• 11h às 16h – OCUPO O MINHOCÃO

Largo Pericles

• 12h às 17h – Domingo Ela Não Vai

Ipiranga X São João

• 12h às 17h – Bloco Queen Magia

Largo do Arouche

• 12h às 17h – Bloco de Agualuz

Praça Dom José Gaspar

• 12h às 17h – 0 BALAIO DE GATO

Patteo do Colégio

• 12h às 17h – Unidos do Swing

Deck São Francisco

• 12h às 17h – Bonitos de Corpo

Rua Itapeva, 530

• 13h às 18h – Love Fest

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 14h às 18h – Bloco Coreto Do Samba

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – BLOCÚ

Patteo do colégio

• 14h às 19h – DE VOLTA PARA O FUTURO

Rua Itapeva, 530

• 14h às 19h – Bloco das Gloriosas

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 14h às 19h – Bloco Lua Vai

Ipiranga X São João

• 14h às 19h – Bloco GLIXARIA: 7 Ondas para o Futuro

Coreto República

• 14h às 19h – RebobiBloco

Praça Marechal Deodoro, 43

• 14h às 19h – Acadêmicos do Trance

Rua Barra Funda, 1086

• 14h às 19h – BatuQ do Glicério

Praça Ministro Costa Manso, Rua Oscar Cintra Gordinho

• 14h às 19h – BLOCO TRAVESSIA

Rua Minas Gerais, 201

• 15h às 18h – Bloco da Liberdade

Rua Conselheiro Ramalho, 945

• 15h às 19h – Bloco Siriricando

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 15h às 19h – BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Praça da República – Frente a Sec. Educação

• 15h às 19h – Bloco Bixa Pare

Deck São Francisco

• 15h às 19h – BLOCO EU SOU DO AXÉ

Rua Augusta, 1305

25/2/2020

• 10h às 15h – BLOCO DA MASSA REAL

Largo do Paissandu

• 10h às 15h – Exfolei

Rua Augusta, 1305

• 10h às 19h – Pioneiros do Samba Reggae

Deck São Francisco

• 10h às 15h – BLOCO do BIKE SYSTEM – Geração Bike 2000

Al. Barros, 300

• 11h às 16h – Bloco da Salete

Rua Augusta, 1305

• 11h às 16h – Rasgando o Couro – Rock Maracatu

Praça Dom José Gaspar

• 11h às 16h – Bloco X

Patteo do colégio

• 11h às 16h – PIRIKITA EM CHAMAS

Praça Antônio Prado

• 11h às 16h – Folia no Glicério

Praça Ministro Costa Manso, Rua Oscar Cintra Gordinho

• 12h às 17h – Bloco dos Invertidos

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 12h às 17h – Bloco Pagu

Ipiranga X São João

• 12h às 17h – PELVIKA – O BLOCO

Rua Rocha, 189

• 12h às 17h – Bloco da Tchaka

Largo do Arouche

• 12h às 17h – It's Rock Baby

Patteo do colégio

• 12h às 17h – Bloco Discórdia pura sem limites

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 12h às 17h – Bloco di Mimimi (Sai, Hétero!)

Rua Augusta, 1305

• 12h às 17h – Cordão do Barbosa

Rua Treze de Maio, 880

• 13h às 16h – UNIDOS DA RUA

Rua Santo Antônio, 1420

• 13h às 18h – Penélope Charmosa

Praça Ministro Costa Manso, Rua Oscar Cintra Gordinho

• 13h30 às 17h30 – Eco Folia #PenseVerde

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – Bloco da Pabllo

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 14h às 19h – Bloco Máfia do Bolo de Rolo

Largo do Paissandu

• 14h às 19h – BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Praça da República – Frente a Sec. Educação

• 14h às 19h – Bloco Sinfônico

Patteo do Colégio

• 14h às 19h – BOLI

Praça Antônio Prado

• 14h às 19h – Bloco do Fubá

Rua Maj. Sertório

• 14h às 19h – Bloco da Mama

Praça Marechal Deodoro

• 14h às 21h – AGORA VAI!

Rua João de Barros, 23

• 14h às 19h – Bloco Skaravana

Rua Treze de Maio, 70

• 15h às 19h – Bloco da Tereza

Rua Augusta, 1305

• 15h às 19h – Velho Pietro

13 de maio com a Rua Santo Antônio

• 16h às 19h – Carnajazz

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

29/2/2020

• 9h às 13h – Charanguinha do França

Rua Maj. Sertório

• 10h às 14h – Bloco Banda Ludmillah Anjos O Baile Da Pah

Rua Augusta, 1305

• 10h às 15h – Bloco Garoa na Madrugada

Praça Dom José Gaspar

• 10h às 15h – Bloco Dorivalia

Largo do Arouche

• 10h às 15h – Lua de Mel

Largo do Paissandu

• 11h às 16h – Máfia do bolo de rolo

Dom Orione

• 11h às 16h – Bloco Carnavalesco Carnavelhas

Deckão Francisco

• 11h às 16h – Bloco Navio Pirata com Baiana System

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 11h às 16h – Rolando a Rocha Toda

Rua Rocha, 189

• 11h às 16h – Bloco Eco Campos Pholia

Praça da liberdade

• 12h às 14h – Descansa no Burpee

Rua Maj. Sertório

• 12h às 17h – Bloco da Catuaba

Largo do Paissandu

• 12h às 17h – Bloco Meu Santo é Pop

Largo do Arouche

• 12h às 17h – Bloco da Amy

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 12h às 17h – Bloco Fuzuê SP e Bloco Vai Embrazando

Praça Dom José Gaspar

• 12h às 17h – Bloco me (m) Amemn

Praça Antônio Prado

• 12h às 17h – Bloco QBarra

Rua Augusta, 1305

• 12h às 17h – Santa Farra

Rua Martim Francisco, 330

• 12h às 17h – Transpicália

Patteo do Colégio

• 13h às 17h – Bloco do Prazer

Rua Rocha, 189

• 13h às 18h – Troça Elétrica com Nação

Av. Tiradentes, entre a Rua Bandeirantes e Rua Jorge Velho

• 13h às 18h – BLOCO SHAKTI

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

• 14h às 19h – BLOCO CARNAVIBE TIC TAC PARTY

Rua Augusta, 1305

• 14h às 19h – CARNAKOO – Bloco da BATEKOO

Largo do Paissandu

• 14h às 19h – Bloco da Diversidade – APOGLBTSP

Largo do Arouche

• 14h às 19h – Blocoroca

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 14h às 19h – CARNABLACK #HAPPYHOUR BLACK

Praça Dom José Gaspar

• 14h às 19h – BLOCO FREESCAÇÃO

Patteo do colégio

• 14h às 19h – MINHA LUZ É DE LED

Praça Antônio Prado

• 14h às 19h – Bloco Forró do Provolone

Rua Maj. Sertório

• 14h às 19h – Bloco Cecílias e Buarques

R Imaculada Conceição

• 14h às 19h – Fuzarka Kavernista – Toca Raul

R. Albuquerque Lins

• 14h às 19h – Bloco Levando os elepês de Gal para passear

Rua Mauá x Av. Casper Libero

• 14h às 19h – Bloco Siga bem caminhoneira

Rua Rui Barbosa, 453

• 14h às 19h – Bloco da Aurora

Rua Itapeva, 530

• 14h às 19h – Cordão Do Jamelão

Rua Maria Jose, 423

• 15h às 19h – Bloco Do Alex (Coreto Pintado)

Rua Augusta, 305

1/3/2020

• 9h30 às 12h – Bloco Fora da Casinha

Rua Maj. Sertório

• 10h às 14h – Gravata Florida

Rua Conselheiro Nébias, 1441 – entre a Alameda Ribeiro da Silva e Alameda Eduardo Prado

• 10h às 15h – Bloco do Love

Praça Dom José Gaspar

• 11h às 13h – Bloco dos bonecões

Deck São Francisco

• 11h às 15h – Bloco Calor da Rua

Largo do Paissandu

• 11h às 15h – Bloco Turma do Pereira

Rua Maria José, 417

• 11h às 16h – Fit Folia

Praça Dom José Gaspar

• 11h às 16h – Bloco do chama!

Pateo do colégio

• 11h às 16h – RISCA FADA + CHORUME

R. Albuquerque Lins

• 11h às 16h – Bloco Madame Satã

Rua Treze de Maio, 750

• 11h às 16h – Cordão da 9 de Julho

Rua Major Diogo, 926, esquina com Brigadeiro Luís Antônio

• 12h às 16h – Bloco Afro-íris

Praça Dom José Gaspar

• 12h às 14h – Bloco Do Harmonia

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 12h às 17h – Cordão Paço do Samba

Praça Antônio Prado

• 13h às 18h – Bloco Bilola de Brennand

Endereço Concentração: Rua Treze de Maio, 750

• 13h às 18h – Olímpicas

Praça Dom José Gaspar

• 14h às 19h – Orquestra Voadora

Largo do Paissandu

• 14h às 19h – Helipa LGBT+

Largo do Arouche

• 14h às 19h – Pioneiros do Samba Reggae

Praça Dom José Gaspar

• 14h às 19h – Só vou Se Você For

Rua Santa Isabel X Bento Freitas

• 14h às 19h – Bloco de Pífanos de São Paulo

Deck São Francisco

• 14h às 19h – Libera o Badaró

Libero Badaró x São João

• 14h às 19h – SULBURBASS

Praça Antonio Prado

• 14h às 19h – Bloco Malandragem

Rua Vitorino Carmilo, 449

• 14h às 19h – BLOCO RESSACA DA JAPA

Rua Sérgio Tomás, 526

• 14h às 19h – BLOCO CARNAVALESCO "RAMALOUCOS BELA VISTA

Rua Maria José, 417

• 14h às 21h – PIPOCA DA RAINHA

Rua da Consolação, 2195

• 15h às 19h – Kipá-rada Jewish Bloco

R. Albuquerque Lins

• 15h às 19h – Bloco Do Dali e Coletivo Útero

Rua Conselheiro Brotero, 71

• 15h30 às 19h – Bloco Filhas da Lua

Escadaria do Bixiga – Rua 13 de Maio

Vila Prudente

15/2/2020

• 13h às 18h – Bloco do OPA!

Endereço: Rua Cananéia, 7.

25/2/2020

• 14h às 19h – LOUCOS POR CARNAVAL

Endereço: Rua dos Junquilhos, 580.

Vila Maria/Vila Guilherme

15/2/2020

• 14h às 19h – A Bruxa Tá Solta

Rua Quedas, 200

• 15h às 19h – MONOBLOCO DA MARIA

Avenida Alberto Byington, 2588

• 14h às 19h – Bloco de rua Flamengo de Via Maria

Rua Dias da Silva

16/2/2020

• 15h às 19h – Bloco Vem Pro Trem das Onze

Avenida Julio Buono, 350

• 14h às 19h – Bloco dos Prisioneiros

Rua Amazonas da Silva, 712

• 14h às 18h – Se um quer dois dançam

Praça Oscar da Silva, 110

• 13h30 às 19h – Bloco da Família Spacial

Rua Chico Pontes, 1580

22/2/2020

• 13h às 16h30 – BLOCO DO CASARÃO

Rua Diamantina, 282

1/3/2020

• 13h às 18h – Bloco do Chocolatte

Rua Chico Pontes, 1500

• 13h às 18h – Família Só Kara Loko

Rua Canhoneira Mearim, 631

• 14h às 19h – BLOCO SÃO POMPEU

Praça Marcelino Machado, 5

• 13h às 18h – Tô Atrasado Mais Eu Chego

Rua Tenente Sotomano, 1309

• 14h às 19h – Bloco Carnavalesco só quem tem problema em casa #ninguemdorme

Rua José Antonio da Silva, 4

Penha

15/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Nhocoroné;

Endereço Concentração: Rua Professor Thire, 66.

• 14h às 19h – Bloco Clube do Bolinha;

Endereço Concentração: Praça Dona Micaela Vieira, 585.

• 14h às 19h – Bloco carnavalesco Tá com medo porque veio?;

Endereço Concentração: Rua Otília, 457.

16/02/2020

• 13h às 18h – Bloco Carnavalesco Casa de Alice;

Endereço Concentração: R. He- loísa Camargo entre Rua Evans e Rua Otília.

• 14h às 19h – Bloco Samba Tetê;

Endereço Concentração: Rua Mirandinha, 526.

• 14h às 19h – Bloco Favela Chic;

Endereço Concentração: Rua Isabel, 185.

• 14h às 17h – Bloco Cordão Carnavalesco Dona Micaela;

Endereço Concentração: Praça Dona Micaela Vieira, 585.

• 15h às 19h – Bloco Espalhafatos;

Endereço Concentração: Praça Nossa Senhora da Esperança.

• 12h às 17h – Bloco do Juiz;

Endereço Concentração: Rua Coruripe, 81.

• 15h às 18h – Bloco do Malandron;

Endereço Concentração: Rua Antônio de Souza Campos – R. Dr. José Paulo.

• 14h às 19h – Bloco Luziania;

Endereço Concentração: Rua Luziania, 17.

23/02/2020

• 13h às 18h – Bloco do Morcegão de Artur Alvim;

Endereço Concentração: Praça Dilva Gomes Martins.

• 14h às 19h – Bloco do Temperadinho;

Endereço Concentração: Rua Miguel Garcial entre Rua Roiz Barros e R. Prof. Leôncio Correia.

• 12h às 17h – Bloco água na boca;

Endereço Concentração: Rua Neri de Barcelos, 430.

24/02/2020

• 13h às 18h – Bloco da 3;

Endereço Concentração: Rua João Francisco Bellegarde, 133.

25/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Família Sabotagem "Sabota";

Endereço Concentração: Rua Angelica da Costa Carvalho, 650.

29/02/2020

• 10h às 13h – Bloco Terceira Idade da Zona Leste;

Endereço Concentração: Dentro USP Leste, P1.

• 13h às 18h – Bloco Cacique Social Club;

Endereço Concentração: Rua José Flávio, 500.

• 14h às 19h – Bloco é Pequeno + Balança;

Endereço Concentração: Rua Mirandinha, 500.

• 14h às 19h – Bloco Toca Raulzito SP;

Endereço Concentração: Rua Gover- nador Carvalho Pinto, 2480.

• 14h às 19h – Bloco de Carnaval de Rua Banda das Cachorras;

Endereço Concentração: Praça Vereador João Aparecido de Paula (Praça da Toco).

• 14h às 19h – Bloco Santinha é a mãe;

Endereço Concentração: Rua Maestro Jorge Galati, 212.

• 14h às 19h – Bloco do Chiquinho;

Endereço Concentração: Rua Santa Bertila, 30.

01/03/2020

• 14h às 19h – Bloco carnavalesco levanta quem cai;

Endereço Concentração: Praça Serra dos Tapes, 1.

Pirituba/Jaraguá

15/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Bateria na Mesma Batida;

Endereço Concentração: Rua Antônio Sebastião Sobrinho, 186.

16/02/2020

• 12h às 17h – Bloco Família Samba Rock Soul;

Endereço Concentração: Avenida Joaquim de Nazareth, 377.

• 12h às 17h – Bloco Galo Folia;

Endereço Concentração: Praça Mon- senhor Escriva.

• 14h às 19h – Bloco Carnabronks;

Endereço Concentração: Rua Ilha da Juventude, 1123.

22/02/2020

• 13h às 18h – Bloco Numa Perna Só- projeto Saci;

Endereço Concentração: Praça Monsenhor Escrivá.

• 14h às 19h – Bloco Zattrevidos;

Endereço Concentração: Rua Jenny Bonilha Costivelli, 21.

23/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Gleubs;

Endereço Concentração: Rua Jacinto Figueira, 172.

24/02/2020

• 14h às 19h – Seu Boteco – Fanfarrões;

Endereço Concentração: R. Lorde Clemente Attlee.

29/02/2020

• 14h às 19h – Bloco Fanfarrões – Seu Boteco;

Endereço Concentração: R. Lorde Clemente Attlee, 70.

01/03/2020

• 13h às 18h – Bloco My Chama Q'eu Vou;

Endereço Concentração: Rua Padre Guido Del Toro, 311.

Pinheiros

15/02/2020

• 11h às 16h – Bloco da Favorita;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 13h às 18h – Bloco Beleza Rara;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 9h30 às 14h30 – Bloco Sargento Pimenta;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h30 às 19h – Bloco Bangalafumenga;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h às 19h – Bloco Toca Um Samba Aí;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 10h às 14h – Bloco Chinelo de Dedo;

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 14h às 19h – Bloco Tins e Bens e Tais;

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 12h às 17h – BLOCO ARRIANU SUASSUNGA;

Endereço Concentração: Rua Pe. Carvalho.

• 12h às 17h – Bloco Ritaleena;

Endereço Concentração: Rua dos Pinheiros, 1037.

• 15h às 18h – Bloco Kolombolo dia Piratininga;

Endereço Concentração: Rua Belmiro Braga.

• 11h às 16h – Bloco do Baligão;

Endereço Concentração: Rua João Moura, 565.

• 14h às 19h – Bloco Unidos Venceremos;

Endereço Concentração: Rua Girassol, 67.

• 14h às 19h – Bloco Volta Amélia;

Endereço Concentração: Rua Oiginal.

• 14h às 19h – Bloco Olha o Sucesso;

Endereço Concentração: Rua da Consolação.

• 14h às 19h – Bloco Nu'interessa;

Endereço Concentração: Rua Filinto de Almeida.

• 14h às 19h – Bloco O Fabuloso Bloco Amelie Pulando;

Endereço Concentração: Rua Vupabussu.

• 14h às 19h – Bloco Besta é Tu;

Endereço Concentração: Rua Wisard.

• 15h às 19h – Bloco do Binguelo;

Endereço Concentração: Rua Matheus Grou.

16/02/2020

• 12h às 17h – Bloco Boca de Veludo;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 14h às 19h – Bloco do Chá da Alice;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 10h às 15h – Bloco Quizomba;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 14h às 19h – Gambiarra – O Bloco;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 12h às 17h – Bloco Zica;

Endereço Concentração: Praça Maria José Moreira.

22/02/2020

• 14h às 19h – Bloco da Baby;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 11h às 16h – Bloco Joga Comigo?;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• 9h30 às 11h30 – Bloco do Furunfunfum e do Sopro Brasileiro;

Endereço Concentração: Av das Corujas (entre Arthur Stikel e Djalma Coelho) 584 e 456.

• 14h às 19h – Bloco Bastardo;

Endereço Concentração: Rua João Moura.

• 14h às 19h – Bloco Eduardo e Mônica;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 14h às 19h – Bloco 77 – Os Originais do Punk;

Endereço Concentração: Rua Simão Alvares.

• 14h às 19h – Bloco Os Capoeira;

Endereço Concentração: Rua Belmiro Braga.

• 9h às 14h – Bloco Berço Elétrico;

Endereço Concentração: Praça Horácio Sabino, s/n.

• 10h às 16h – Bloco Carnavalesco João Capota na Alves;

Endereço Concentração: Rua Arthur de Azevedo 132.

• 12h às 17h – Bloco Va de Jazz;

Endereço Concentração: Rua João Moura, 1218.

• 13h30 às 18h30 – Bloco Carioca Club;

Endereço Concentração: Rua dos Cariris.

• 14h às 19h – Bloco do Solaris;

Endereço Concentração: Rua Edson Dias.

• 15h às 19h – Bloco Jegue Elétrico SP;

Endereço Concentração: Rua Lisboa.

23/02/2020

• 14h às 19h – Bloco CarnaGeek;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 14h às 19h – Bloco Good Crazy;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 11h às 16h – Bloco do Chá da Alice;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h às 18h – Bloco Batuque Fuzuê;

Endereço Concentração: Av das Corujas (entre Arthur Stikel e Djalma Coelho) 584 e 456.

• 14h às 19h – Bloco Bastardo;

Endereço Concentração: Rua João Moura.

• 14h às 19h – Bloco Jegue Elétrico SP;

Endereço Concentração: Rua Lisboa.

• 11h às 16h – Bloco Sanatório Geral (cordão carnavalesco sanatório Geral de São Paulo;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 12h às 17h – Bloco Lets Block;

Endereço Concentração: Rua Harmonia.

• 12h às 17h – Bloco Vá de Jazz;

Endereço Concentração: Rua João Moura, 1218.

• 14h às 19h – Bloco do Frank Ocean;

Endereço Concentração: Praça Omaguas.

• 14h às 18h – Bloco Nelson Mandela;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 14h às 18h – Bloco Batuntã;

Endereço Concentração: Praça Eder Sader.

• 14h às 19h – Bloco Cacique Jaraguá;

Endereço Concentração: Rua Harmonia.

• 11h às 16h – Bloco Vai Embrazando e Bloco Fuzuê SP;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

24/02/2020

• 11h às 16h – Bloco Sou do Interior;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 14h às 19h – Bloco Vou de Taxi;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 10h30 às 15h30 – Bloco da Alegria;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 10h às 13h – Bloco Me Lembra que Eu Vou;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 13h às 18h – Bloco Não Serve Mestre;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 14h às 19h – Bloco Bastardo;

Endereço Concentração: Rua João Moura.

• 14h às 18h – Bloco Me beija que tô no SPC;

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 10h às 15h – Bloco Baianada;

Endereço Concentração: Rua Matheus Grou.

• 11h30 às 16h30 – Bloco do beco;

Endereço Concentração: Rua Harmonia.

• 14h às 19h – Bloco 77 – Os Originais do Punk;

Endereço Concentração: Rua Simão Alvares.

25/02/2020

• 9h às 14h – K-Bloco;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h às 19h – Bloco me viu Mentiu;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 15h às 19h – Bloco Geek;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• 11h às 16h – Bloco Todo O Carnaval Tem Seu Fim;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 14h às 19h – BLOCO DA LATINHA MIX (14h às 19h);

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 14h às 19h – Bloco Bastardo;

Endereço Concentração: Rua João Moura.

• 11h30 às 14h – Bloco Te Pego Te Molho;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

29/02/2020

• 11h às 16h – Bloco Fina Mistura;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 15h às 19h – Bloco O Nosso Santo Bateu;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 11h às 16h – Bloco Se Te Pego Não Te Largo;

Endereço Concentração: Aveni- da Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h às 19h – Bloco Se Joga!;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 15h às 19h – Bloco Pau que nasce torto;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 11h às 16h – Bloco do Cowboy;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• 14h às 19h – Bloco Do Piruka;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• 11h às 14h – Bloco da Kebradeira;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 14h às 19h – Bloco Kaya na Gandaia;

Endereço Concentração: Rua Henrique Schaumann, 567.

• 11h às 16h – Bloco Baguncinha;

Endereço Concentração: Av das Corujas (entre Arthur Stikel e Djalma Coelho) 584 e 456.

• 11h às 13h30 – Bloco Tabuleiro;

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 13h às 18h – Bloco do Marcelino;

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 12h às 17h – Bloco do Apego;

Endereço Concentração: Tucambira 2.

• 17h às 19h – Bloco As Marinheiras;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 9h às 14h – Bloco Te Amo Mas Só Como Amigo;

Endereço Concentração: Rua dos Pinheiros, 320.

• 13h às 17h – Bloco Fogo e Paixão;

Endereço Concentração: Rua dos Pinheiros, 320.

• 15h às 19h – Bloco Novos Italianos;

Endereço Concentração: Rua Lisboa, 393.

• 12h às 17h – Bloco Sotero-paulistano;

Endereço Concentração: Rua Original.

• 10h às 14h30 – Bloco Desliga e vem;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 10h às 14h – Bloco Quarteirão Mágico;

Endereço Concentração: Rua Girassol.

• 12h às 17h – Bloco A Ema Gemeu de Canto a Canto;

Endereço Concentração: Rua Padre Garcia Velho, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Simpatia e Rua Medeiros de Albuquerque.

• 13h às 18h – Bloco HEAVY BLOCO;

Endereço Concentração: Rua Simão Alvares.

• 13h30 às 17h – Bloco Grupo Maracatu Bloco de Pedra;

Endereço Concentração: Rua Cipriano Jucá, 719.

• 14h às 19h – Bloco Os Madalena;

Endereço Concentração: Rua Fidalga.

• 14h às 19h – Bloco Banda Carnavalesca Macaco Cansado;

Endereço Concentração: Rua Harmonia.

• 14h às 18h – Bloco Fervo da Vila;

Endereço Concentração: Praça Rafael Sapienza.

• 14h às 19h – Bloco Fachada;

Endereço Concentração: Rua Cunha Gago, 1.

• 15h às 17h – Bloco dos bonecões;

Endereço Concentração: Rua João Moura.

• 15h às 17h – Bloco Folkeria;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho, 45.

01/03/2020

• 9h às 14h – Bloco das Poderosas;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

• 12h às 17h – Bloco Cheia de Manias – O Bloco do Raça Negra;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 14h às 19h – Bloco Não Era Amor era Cilada;

Endereço Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150.

• 12h às 16h – Bloco do Piruka;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• 14h às 19h – Bloco do Síndico;

Endereço Concentração: Praça Edgar Hermelindo Leite.

• Bloco da Estrambelhados de São Luiz do Paraitinga (14h às 17h);

Endereço Concentração: Praça Omaguàs.

• 12h às 17h – Bloco Romanos;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 14h às 19h – Bloco Filhos de Glande;

Endereço Concentração: Rua Campo Alegre.

• 14h às 19h – Ô Bloco Pé na Jaca;

Endereço Concentração: Rua Lisboa, 393.

• 12h às 17h – Bloco Tem Mas Acabou;

Endereço Concentração: Rua Original.

• 12h às 17h – Bloco 7 Samba Show;

Endereço Concentração: Rua Belmiro Braga.

• 14h às 19h – Bloco Os Capoeira (Segundo desfile);

Endereço Concentração: Rua Belmiro Braga.

• 12h às 17h – Bloco Serialism Brasil;

Endereço Concentração: Pe. Garcia Velho entre Pedroso e Cunha Gago.

• 12h às 17h – Bloco MedPholia;

Endereço Concentração: Rua Arthur Azevedo, 132.

• 12h às 17h – Bloco Pirangueiros de Sampa;

Endereço Concentração: Rua Padre Carvalho.

• 13h às 18h – Bloco Chega Mais;

Endereço Concentração: Rua Inácio Pereira da Rocha, 422.

• 13h às 18h – Bloco Kazunji;

Endereço Concentração: Rua dos Cariris.

• 14h às 19h – Bloco Caídos do Caminhão;

Endereço Concentração: Rua Cunha Gago, 1.

• 14h às 19h – Bloco Pholia dos Clubes;

Endereço Concentração: Rua Gumercindo Saraiva.

• 14h às 19h – Bloco Vem com o Pai;

Endereço Concentração: Praça Amália de Noronha, s/n.

• 14h às 19h – Bloco Oração;

Endereço Concentração: Rua Edson Dias.

• 14h às 19h – Bloco a Nave;

Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550.

Perus

23/02/2020

• 13h às 17h – Bloco Perus Folia Horário;

Endereço Concentração: Avenida Doutor Sylvio de Campos, 418.

• 14h às 19h – Bloco do Comendador;

Endereço Concentração: Av. Doutor Sylvio De Campos, 409.

• 15h às 18h – Bloco Clementinas de Perus;

Endereço Concentração: Pça do Samba.

25/02/2020

• 17h às 21h – Bloco G.R.C Bloco Unidos de Perus Valença Samba;

Endereço Concentração: Rua Raphael Di Sandro, 100.

01/03/2020

• 11h às 14h – Bloco Peru com Canga;

Endereço Concentração: Praça do Samba.

• 13h às 18h – Bloco Embondeiro Queixada- Comunidade Cultural;

Endereço Concentração: Rua Julio Maciel – Casa de Cultura Hip Hop.