Aplicativo de transporte dá códigos de desconto de até 66% em viagens no aniversário de SP

Quais são os pontos mais visitados de São Paulo? Ao menos para os usuários da Uber, os endereços são bem específicos e vão conferir descontos de até 66% em viagens no aniversário de Sampa, que é comemorado neste sábado, 25 de janeiro.

Os descontos vão valer para destinos e pontos de partidas do ranking que a empresa fez, divididos entre parques, teatros, bares e compras. O valor de desconto vai até R$ 15.

Dependendo do local em que você estiver, você precisa escolher uma categoria diferente de automóveis e seus respectivos códigos. Por exemplo: se o destino for o Parque do Ibirapuera, campeão entre os mais visitados da cidade, você ganhará desconto se selecionar o Uber Juntos. Se for para a Rua Oscar Freire, principal rua de compras, precisa escolher o Uber Comfort (que tem mais espaço para as sacolas).

VEJA O RANKING COMPLETO E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE DESCONTO NO ANIVERSÁRIO DE 466 ANOS DE SP:

Ruas boêmias

CÓDIGO DE DESCONTO: UBERX466

1. Rua Augusta

2. Rua Aspicuelta

3. Rua dos Pinheiros

Ruas de compras

CÓDIGO DE DESCONTO: COMFORT466

1. Rua Oscar Freire

2. Rua José Paulino

3. Rua 25 de Março

Parques

CÓDIGO DE DESCONTO: JUNTOS466

1. Ibirapuera

2. Villa Lobos

3. Parque do Carmo

Teatros e casas de espetáculo

CÓDIGO DE DESCONTO: BLACK466

1. Theatro Municipal

2. Teatro Renault

3. Sala São Paulo

,