Seis presos são recapturados após fuga de penitenciária no Acre

O Iapen-AC (Instituto de Administração Penitenciária do Acre) confirmou na terça-feira (21) que seis dos 26 presos fugitivos do Complexo Penitenciário Francisco d'Oliveira Conde, em Rio Branco, foram recapturados pela polícia.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, os detentos escaparam na madrugada de segunda (20) por um buraco aberto na parede de uma cela do pavilhão L. Após acessar o pátio, o grupo usou cordas improvisadas com lençóis para escalar o muro do estabelecimento penal.

Veja também:

26 presos fogem por buraco em cela de penitenciária do Acre

Apenas 6 dos 76 presos que fugiram no Paraguai foram recapturados

O primeiro a ser recapturado foi Adalcimar Oliveira de Almeida, logo após a fuga. Os outros cinco foram presos novamente no dia seguinte e na madrugada de terça, localizados na BR-364 e nas proximidades do presídio, no bairro Custódio Freira.

Os nomes dos detentos recapturados são: Marcos da Costa Ferreira, Vagner Tércio de Moura, Anderson da Silva Velasquez, Francisco dos Santos Coimbra e Adam Smith Oliveira da Silva. Os outros 20 fugitivos seguem foragidos.