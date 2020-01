Zona leste tem maior incidência de roubo e furto de carros; veja modelos mais visados

Um levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran Brasil aponta que a zona leste é a região da cidade de São Paulo com maior incidência de roubos e furtos de carros. O estudo se baseia em cerca de 4 mil clientes da empresa – que não precisou os dados por "questões estratégicas" – vítimas entre julho e dezembro do ano passado.

Dos 10 bairros com mais casos de furtos e roubos de veículos, oito estão na zona leste, sendo São Mateus e Itaquera os principais. A zona sul tem o bairro do Jabaquara na quarta posição e o centro da capital tem Cambuci no décimo lugar.

"Os bandidos procuraram sempre o menor risco e essas zonas oferecem facilidades, por exemplo, dispõem de estações de metrô com maior concentração de pessoas que deixam seus veículos estacionados. Além disso, essas regiões também concentram grande número de desmanches clandestinos e acessos às rodovias movimentadas”, disse o gerente de operações da Ituran Brasil, Rodrigo Boutti.

Os modelos mais visados pelos criminosos são o Palio e o Uno, da Fiat, seguidos pelo Gol e o Fox, da Volkswagen. Considerando apenas roubo, o HB20, da Hyundai, lidera o ranking.

Ainda de acordo com o levantamento, os dias da semana com maior registro de roubos ou furtos são terças e quartas-feiras. Os crimes ocorrem em horários de pico do trânsito, entre 7h e 11h e entre 16h e 19h. Confira dados do levantamento:

Ranking de furtos e roubos de veículos – por região

Zona leste: 38,9%

Região Metropolitana: 34,9%

Zona norte: 10,1%

Zona sul: 9,9%

Interior de São Paulo: 2,3%

Zona oeste: 2,2%

Litoral sul de São Paulo: 1,2%

Centro: 0,4%

Litoral norte de São Paulo: 0,0%

Top 10 bairros de São Paulo – Roubo/Furto

São Mateus

Itaquera

Tatuapé

Jabaquara

Sapopemba

Vila Alpina

Penha

Vila Carrão

Aricanduva

Cambuci

Top 10 modelos de carro – Roubo/Furto

Fiat Palio

Fiat Uno

Volkswagen Gol

Volkswagen Fox

Ford Fiesta

Hyundai HB20

Volkswagen Voyage

Chevrolet Onix

Fiat Siena

Ford Ka

Top 10 modelos de carro – Roubo

Hyundai HB20

Chevrolet Onix

Renault Sandero

Volkswagen Fox

Fiat Uno

Fiat Palio

Ford Fiesta

Ford Ka

Renaut Logan

Fiat Fiorino

Top 10 modelos de carro – Furto

Fiat Palio

Volkswagen Gol

Fiat Uno

Volkswagen Voyage

Ford Fiesta

Volkswagen Fox

Fiat Siena

Hyundai HB20

Chevrolet Celta

Chevrolet Onix