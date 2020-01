Motorista que atropelou e matou criança em borracharia é preso

A polícia prendeu na noite de terça-feira (21) o motorista do carro que invadiu uma borracharia na semana passada e matou uma criança de 4 anos, na zona sul de São Paulo. Willian Volpe, de 26 anos, que estava foragido, foi localizado pelos agentes do 80º DP (Vila Joaniza).

No dia do acidente, ele furou um semáforo em alta velocidade, perdeu o controle e entrou no estabelecimento, localizado na rua Zike Tuma, no bairro Campo Grande. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens pela polícia e estava em liberdade provisória.

O acidente também deixou feridas uma criança, de 3 anos, e uma mulher de 26 anos, identificada como Josilane – elas foram prensadas contra a parede. A criança teve uma fratura na perna; já a outra vítima não sofreu lesões graves.

