Minas Gerais tem suspeita de coronavírus chinês

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais emitiu nota informando que uma mulher de 35 anos está internada num hospital de Belo Horizonte com suspeita de coronavírus.

A paciente esteve Xangai, na China, recentemente, e desembarcou na capital mineira no sábado, 18, "com sintomas respiratórios compatíveis com doença respiratória viral aguda", segundo o comunicado.



O quadro da mulher foi notificado pela secretaria como "suspeito", levando-se em consideração "o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve".

A Secretaria Estado de Saúde afirma que ela está "clinicamente estável" e que o caso "segue em investigação".

A nota ainda afirma que a paciente, de acordo com o próprio relato dela, não esteve na região de Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o primeiro caso, e nem se lembra de ter entrado em contato no país com alguém que apresentasse sintomas de coronavírus.