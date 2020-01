Jovens judeus são vítimas de antissemitismo na França

Pesquisa divulgada na última terça-feira (22) na França mostra que 84% dos judeus franceses com idades de 18 a 24 anos já foram pelo menos uma vez na vida vítimas de alguma forma de manifestação antissemita. Os judeus formam 8% da população francesa – cerca de 5,3 milhões de pessoas.

Nessa mesma faixa de idade, 39% responderam que foram alvos de agressões físicas, como socos e empurrões.

A pesquisa foi publicada dois dias antes da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Israel, onde amanhã ele participa do 5° Fórum Mundial sobre o Holocausto e das celebrações dos 75 anos de liberação do campo de concentração de Auschwitz.