Celular de marido de Flordelis esteve na casa de senador após assassinato

O celular do pastor Anderson do Carmo foi ativado na casa de um senador do PSD, horas após o assassinato. A informação foi descoberta pela Polícia Civil no Rio de Janeiro.

Anderson, marido da deputada Flordelis, também do PSD, foi assassinado em junho de 2019. Um inquérito na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo investiga a morte.

O celular do pastor desapareceu após o crime. Segundo a polícia, o aparelho foi ativado com um chip registrado em nome de Yvelise de Oliveira, esposa do senador Arolde de Oliveira. O celular ainda foi conectado ao wi-fi da casa do senador horas após a morte de Anderson.

Além de colega de partido de Flordelis, Arolde também fundou uma gravadora de discos gospel chamada Grupo MK, hoje presidido por Yvelise, sua esposa. A deputada federal Flordelis conseguiu sua fama, inicialmente, por sua carreira na música religiosa.

Hoje, respondem pelo assassinato de Anderson dois de seus filhos adotados junto a Flordelis. Flávio dos Santos Rodrigues, Lucas dos Santos e a própria deputada são investigados.

Em fala ao jornal O Globo, o senador Arolde de Oliveira se disse perplexo, e suspeita de clonagem de chip. "Cabe o ônus da prova a quem acusa. Nunca imaginei um ataque desta natureza. Deus é maior que isso tudo", falou. "Yvelise está tão perplexa quanto eu estou, e estamos achando que pode ter sido uma clonagem. Amanhã (quarta-feira) vou ver o que eu faço. Quem não deve, não teme".