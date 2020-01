Problemas elétricos afetam a linha 9-Esmeralda da CPTM nesta quarta

Os usuários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que dependem da linha 9-Esmeralda precisam de paciência na manhã desta quarta-feira (22). O ramal opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

De acordo com a companhia – autarquia do governo estadual – a restrição é causada por problemas técnicos no sistema de energia. Por isso, os trens vazios no trecho entre as estações Pinheiros e Jurubatuba não estão circulando.

O problema começou por volta das 6h20 e não há previsão de normalização da linha.

Veja também:

Motorista que atropelou e matou criança em borracharia é preso

Samu: 42 ambulâncias estão sem funcionários