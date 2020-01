Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 22 de janeiro

Após ter renovado máxima histórica na segunda-feira, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou em baixa de 1,54%, a 117.026,04 pontos, num dia de aversão a risco em meio a temores sobre um novo tipo de coronavírus na China.

A aversão a risco ganhou força com a eclosão da doença contagiosa na cidade de Wuhan às vésperas do início do feriado pela passagem do Ano Novo Lunar, quando a folga prolongada leva milhões de chineses a se deslocarem pelo país, alavancando a chance de disseminação do vírus. A Bolsa de Hong Kong fechou em queda de 2,81%.

As bolsas de Nova York foram às mínimas da sessão após a confirmação de que um cidadão americano, de volta da China, foi diagnosticado com o vírus em Seattle. No Brasil, o dólar terminou a sessão com ganho de 0,40%, a R$ 4,2060 na venda. É o maior patamar para a divisa desde 2 de dezembro de 2019 (R$ 4,2139).

O real foi novamente uma das moedas com pior desempenho lá fora. A moeda já vinha sofrendo nos últimos dias por temores com o ritmo de crescimento da economia brasileira reforçando as apostas de novo corte da Selic na reunião de fevereiro do Copom (Comitê de Política Monetaria) do Banco Central.

