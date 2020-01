Bruno Covas passa por 7ª sessão de quimioterapia contra câncer nesta quarta

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi internado novamente na terça-feira (21) para a sétima sessão de quimioterapia contra um câncer entre o estômago e o esôfago, marcada para esta quarta (22). Esta é a penúltima sessão do tratamento previsto inicialmente.

O político cumpre agenda normalmente do Hospital Sírio-Libanês a partir das 15h. Cada sessão de quimioterapia tem duração de 30 horas.

Veja a agenda do prefeito nesta quarta:

• 15:00 – Despacho com Subprefeito de Sapopemba – Oziel Evangelista de Souza

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 15:15 – Despacho com Secretário da Habitação – João Farias

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 15:30 – Despacho com Chefe de Gabinete – Vitor Sampaio

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 16:00 – Despacho com Secretário Executivo – Gustavo Pires

Local: Hospital Sírio-Libanês

Histórico

No dia 23 de outubro, Covas, com 39 anos, foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.