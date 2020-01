Trânsito: Em 2019, mais de um pedestre morreu por dia em São Paulo

Mais de um pedestre morreu atropelado por dia no ano passado na cidade de São Paulo: foram 381 óbitos em 2019, sete a mais do que em 2018, segundo dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

O sistema também registrou aumento de 63% nas mortes de ciclistas no trânsito no ano passado, totalizando 36 óbitos. Ao todo, em 2019, 874 pessoas perderam a vida em acidentes na capital no ano passado, menos do que as 888 de 2018.

Em 2019, a Prefeitura de São Paulo lançou o Movimento pela Vida Segura no Trânsito, que conjuga campanhas de conscientização e ações para melhor a circulação de pedestres.