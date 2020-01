SP vai gastar R$ 8 milhões em manutenção do paisagismo no rio Tietê

A cidade de São Paulo contará com um investimento de R$ 8 milhões nos próximos 12 meses para o serviço de manutenção do paisagismo nas margens do rio Tietê. A iniciativa, do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado de São Paulo, foi anunciada na segunda-feira (20).

O trecho revitalizado será de 50 quilômetros (25 km em cada margem), entre a barragem da Penha e a foz do rio Pinheiros. O canteiro ocupa uma área de 550 mil metros quadrados, equivalentes a 80 campos de futebol, e foi implementado com o objetivo de integrar as margens do rio à paisagem urbana, impedir ocupações e reforçar cuidados ambientais.

O serviço de manutenção incluirá a poda de aproximadamente 40 mil árvores e arbustos, replantio de espécies, corte de grama, adubação, controle de pragas e irrigação por caminhão-pipa.

Além disso, o trabalho será de remoção de lixo e entulho, enviado para aterros sanitários credenciados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, manutenção das vias de serviço e sistema de drenagem superficial.