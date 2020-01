Previsão do Tempo: São Paulo esquenta nesta quarta-feira

As temperaturas devem aumentar com o retorno do sol nesta quarta-feira (22). A capital paulista começa a superar a frente fria que tomou conta dos últimos dias.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo.

Para a quarta-feira, estima-se que a chuva possa ser ainda mais reduzida, com alguns chuviscos durante a tarde principalmente nos trechos de serra na Grande São Paulo.

As temperaturas variam entre a mínima de 17°C até uma máxima que pode superar 28ºC.