Preço médio do etanol chega a R$ 3,241 no país

O preço médio do etanol nos postos do país subiu 1,76% na última semana, para R$ 3,241. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o combustível acumula uma alta mensal de 4,27%.

Um dos motivos para o aumento é o crescimento da demanda pelo etanol devido ao encarecimento da gasolina, segundo especialistas. Além disso, os estoques do biocombustível estão baixos devido ao período de entressafra, que termina em abril.

Já a gasolina teve um aumento de 0,6%, para R$ 4,586 o litro, na última semana. A alta ocorre mesmo após a Petrobras ter reduzido em 3% o preço médio do combustível nas refinarias na última terça-feira, devido à queda da cotação internacional do petróleo, com o recuo das tensões entre os EUA e o Irã.

Na última semana, os preços médios do etanol hidratado subiram em 22 estados e no Distrito Federal. O biocombustível caiu nos estados do Amazonas, Paraíba e Roraima. Não houve comparação no Amapá, por falta de cotação. A maior alta semanal, de 4,46%, foi em Mato Grosso e a maior queda, de 0,32%, na Paraíba.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,528 o litro, em São Paulo. O máximo, de R$ 5,099 o litro, foi observado em um estabelecimento do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul registrou o maior preço médio, de R$ 4,323 o litro.

Considerando os preços médios, abastecer com etanol é mais vantajoso ante a gasolina em apenas três estados: Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Foi a segunda semana consecutiva em que isso aconteceu.

A conta considera que o etanol tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Na média dos postos pesquisados no país, a paridade é de 70,67% entre os preços médios de etanol e gasolina.

“Partindo do pressuposto de que o etanol rende 70% da gasolina e se, por exemplo, a gasolina custa R$ 4,00, vale a pena abastecer com etanol caso custe na bomba R$ 2,80 ou menos. A conta é simples, 4,00 x 70% é igual a 2,80”, explica Paulo Ferreira Barbosa, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas).