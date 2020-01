Veja o que ficou mais caro e mais barato em 2019 nos mercados de São Paulo

A Apas (Associação Paulista de Supermercados) divulgou nesta terça-feira (21) dados que mostram os itens de mercado que ficaram mais caros ou mais baratos no ano de 2019 no Estado de São Paulo – o Índice de Preços dos Supermercados (IPS).

As carnes bovinas e suínas se firmam como as que tiveram o maior aumento de preço no ano. Apesar disso, a expectativa da associação é de redução dos preços em janeiro. “A expectativa para a proteína bovina é de queda entre 8% e 10% devido à queda no valor da arroba do boi e das exportações para a China”, explica o economista Thiago Berka.

Veja também:

Em seis meses, São Paulo emite 10 mil autorizações para o comércio ambulante

Doria determina mais policiamento após arrastão na avenida Paulista

Na outra ponta, os legumes foram os itens que tiveram maior variação negativa durante o ano passado, ficando, em média, 16% mais baratos. O tomate, vilão de anos passados por preços mais altos, teve a maior queda em 2019 – preço quase um terço mais barato.

No total, de acordo com a Apas, o setor de supermercados no Estado de São Paulo teve uma inflação acumulada de 5,73% no ano passado, acima da inflação oficial, de 4,31%. A entidade possui 1,5 mil associados, com cerca de 4 mil lojas.

Confira dados do Índice de Preços dos Supermercados de 2019

10 maiores aumentos no acumulado do ano

Pernil c/ osso: 52,15% Feijão: 44,00% Braço: 38,78% Costela bovina: 37,48% Fraldinha: 36,28% Lagarto: 35,99% Contrafilé: 33,00% Alcatra: 32,76% Chuchu: 31,88% Acém: 31,33%

10 maiores quedas no acumulado do ano

Tomate: -31,44% Cenoura: -24,56% Cebola: -23,23% Beterraba: -17,32% Mandioca: -15,86% Mamão: -13,60% Biscoito Leite: -10,48% Biscoito Recheado: -10,12% Pepino: -9,23% Chocolate: -8,74%

Geral: 5,73%

Alimentação: 6,75%

• Carnes bovinas: 30,15%

• Carnes suínas: 31,43%

• Aves: 21,48%

• Pescados: 2,52%

• Leite: 3,79%

• Cereais: 14,56%

Industrializados: 2,20%

• Derivados do leite: 0,89%

• Derivados da carne: 9,13%

• Panificados: 2,68%

• Cafés, Achocolatado em pó e Chás: -6,70%

• Adoçantes: 10,58%

• Doces: 2,14%

• Biscoitos e Salgadinhos: 0,14%

• Óleos: 4,26%

• Massas, Farinhas e Féculas: 0,87%

• Condimentos e Sopas: 0,21%

• Enlatados e Conserva: 5,78%

• Alimentos Prontos: 1,53%

Produtos In Natura (Hortifrutigranjeiros): 0,84%

• Frutas: 3,06%

• Legumes: -16,02%

• Tubérculos: 3,38%

• Ovos: 16,15%

• Verduras: 6,87%

Bebidas: 1,75%

• Bebidas não alcoólicas: 2,14%

• Bebidas alcoólicas: 1,03%

Artigos de limpeza: 2,47%

Artigos de higiene e beleza: 4,60%

Fonte: Apas (Associação Paulista de Supermercados)