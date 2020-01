Internautas reagem à abertura de inscrições do Sisu; veja memes

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) abriu nesta terça-feira (21) o período de inscrição para 237,1 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior. A ferramenta disponibiliza vagas nas universidades para os candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os participantes podem se inscrever e escolher, até domingo (26), duas opções de curso e a seleção leva em conta a nota obtida no exame. O cadastro é feito exclusivamente pelo site do Sisu e pede o número de inscrição do Enem.

Veja também:

Seguradora diz que 4 milhões têm direto à restituição do DPVAT

População de São Paulo vai parar de crescer a partir de 2040

Pela plataforma é possível acompanhar atualizações, à meia-noite de cada dia, do status das vagas concorridas pelo candidato. Sendo assim, as notas de corte e a posição do participante também são atualizadas a cada dia que passa, até domingo, quando as listas serão fechadas e terá início o processo de matrícula e lista de espera.

O primeiro dia de inscrição do Sisu costuma ser caótico devido ao número de internautas no site e à agitação dos ânimos. No Twitter, o assunto foi o mais falado na manhã de terça, com o compartilhamento de diversos memes pelos usuários. Veja a seguir:

Minha posição caindo no sisu depois que o site atualizar meia noite: pic.twitter.com/mr6dS8w7qA — Gi ◟̽◞̽ 🍉 (@eeugifics) January 21, 2020

eu entrando no site do sisu de 5 em 5 minutos mesmo sabendo que as notas de corte só atualizam a meia noite pic.twitter.com/CJZXTz5DM0 — aline (@hemswx) January 21, 2020

que continue assim até o último dia de sisu amem 🙏 pic.twitter.com/Cv3mkq3HbF — m (@m06860379) January 21, 2020

A falsa ilusão de fazer a inscrição do Sisu as 5 da manhã pic.twitter.com/IlLLvmnbDi — Hugo 🤟🏼 (@hugojose39) January 21, 2020

Uma boa parte dos internautas não apresentou confiança em relação à sua nota, mas isso só foi motivo para mais piadas:

o sisu tentando ver minha notinha mixuruca no meio de um monte de nota alta pic.twitter.com/PgUaWohvxq — camis⁷ | BLACK SWAN (@seokfingers) January 21, 2020

Chorando pensando se escolhi o curso certo no sisu 5 da manha pic.twitter.com/uI9ittcieg — Morais 𓆏 (@_Morias_) January 21, 2020

eu: a federal vem eu tbm depois de ver minha nota e não conseguir entrar no Sisu pic.twitter.com/2Ad1w1oGaE — lulu triste, louca e má (@lulu_cantou) January 21, 2020

Eu tentando a faculdade que eu gosto no Sisu pic.twitter.com/XBYTLTaFrs — Edu (@EduG346) January 21, 2020

galera do sisu vendo eu tentar entrar na faculdade com minha nota mixuruca pic.twitter.com/7ye7HN7QhY — aysa morais (@morais_aysa) January 21, 2020