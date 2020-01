Defesa de Glenn diz que denúncia é 'instrumento político' que 'fere liberdade de imprensa'

A defesa do jornalista Glenn Greenwald chamou de "expediente tosco" a denúncia apresentada nesta terça-feira (21) pelo Ministério Público Federal (MPF) Em nota publicada no Blog do Fausto Macedo, o advogado Rafael Borges afirmou que o MPF quer "desrespeitar a autoridade da medida cautelar", que foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em defesa de Greenwald.

"Recebemos com perplexidade a informação de que há uma denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, cofundador do The Intercept. Trata-se de um expediente tosco que visa desrespeitar a autoridade da medida cautelar concedida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 601, do Supremo Tribunal Federal, para além de ferir a liberdade de imprensa e servir como instrumento de disputa política", diz o texto divulgado no Blog.

De acordo com Borges, a medida tem como objetivo "depreciar o trabalho jornalístico de divulgação de mensagens realizado pela equipe do The Intercept Brasil em parceria com outros veículos da mídia nacional e estrangeira". Greenwald foi denunciado por divulgar mensagens supostamente trocadas entre o então juiz federal e atual ministro da Justiça Sergio Moro e membros do MPF.

Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo, o jornalista ressaltou que a decisão do Ministério Público "é uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação pelas revelações que relatamos sobre o ministro Moro e o governo Bolsonaro".

"Não seremos intimidados por essas tentativas tirânicas de silenciar jornalistas. Estou trabalhando agora com novos relatórios e continuarei a fazer meu trabalho jornalístico. Muitos brasileiros corajosos sacrificaram sua liberdade e até sua vida pela democracia brasileira, e sinto a obrigação de continuar esse nobre trabalho", afirmou à publicação.