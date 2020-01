Confira os discursos de Greta Thunberg, Donald Trump e do Papa Francisco em Davos

A 50ª edição do Fórum Econômico Mundial começou nesta terça-feira em Davos, na Suíça. Alguns dos pronunciamentos mais antecipados pelos presentes e pela mídia global já foram feitos, com frases fortes com ênfase na crise climática.

O Fórum de Davos acontece até o dia 24 de janeiro e reúne alguns dos principais líderes do planeta, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ambientalista mirim Greta Thunberg, e o líder da Igreja Católica, o papa Francisco.

Discurso do papa

Em uma mensagem aos participantes do Fórum, o papa cobrou que a "pessoa humana" seja colocada no centro das políticas públicas e das ações do setor privado.

Segundo o católico, é preciso "ir além das abordagens tecnológicas ou econômicas de curto prazo e levar plenamente em conta a dimensão ética na busca por soluções aos problemas de hoje".

"A consideração primordial é que todos somos membros da família humana. A obrigação moral de cuidar um do outro decorre desse fato, assim como o princípio correlativo de colocar a pessoa humana, e não a mera busca por poder ou lucro, no centro das políticas públicas. Além disso, esse dever cabe tanto aos governos quanto aos setores empresariais e é indispensável para a busca de soluções para os desafios que enfrentamos", disse.

A mensagem foi entregue ao presidente do Fórum de Davos, Klaus Schwab, pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral e representante da Santa Sé no evento.

"Muito frequentemente, visões materialistas ou utilitárias, às vezes escondidas, às vezes celebradas, levam a práticas e estruturas motivadas amplamente – ou apenas – por interesse pessoal", acrescentou. De acordo com o Papa, a humanidade só pode prosperar quando todos os "membros da família" são incluídos na busca pelo bem comum.

"É minha esperança que os participantes deste fórum e dos próximos tenham em mente a alta responsabilidade moral que cada um de nós tem de buscar o desenvolvimento integral para cada um de nossos irmãos e irmãs, incluindo as futuras gerações. Que suas deliberações aumentem a solidariedade, especialmente com os mais necessitados, que vivem a injustiça econômica e social e cuja existência está ameaçada",

afirmou.

Vez de Greta

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg discursou nesta terça-feira e voltou a afirmar que o mundo "não fez nada" para conter o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Esse foi o primeiro pronunciamento da jovem de 17 anos em um evento de líderes mundiais desde setembro passado, quando ela participou de uma reunião climática da ONU em Nova York.

"Ninguém esperava, mas há uma maior consciência e a mudança climática virou um tema 'quente'. Mas, sob outro ponto de vista, nada foi feito, as emissões de CO2 não diminuíram, e esse é nosso objetivo", disse Thunberg durante um painel sobre mudanças climáticas em Davos.

Acompanhada de outros jovens ativistas, a sueca cobrou que a ciência seja colocada no "centro dos debates" e também lançou críticas contra a imprensa. As pessoas morrem por causa das mudanças climáticas, e uma mínima fração de grau centígrado de aquecimento já é importante. Mas não acho que tenha visto um único veículo de imprensa falar sobre isso", afirmou.

Segundo Thunberg, os países devem alcançar a neutralidade nas emissões de poluentes "o quanto antes". "Os países ricos devem chegar ao objetivo de zero emissão muito mais rapidamente e ajudar os países pobres", cobrou.

A sueca ganhou notoriedade por liderar greves estudantis às sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento de seu país em defesa do meio ambiente. Seu movimento, o "Fridays for Future" ("Sextas-feiras pelo futuro", em tradução livre), se espalhou pelo mundo e fez a ativista virar alvo de governantes céticos sobre as provas científicas do aquecimento global, como Donald Trump e Jair Bolsonaro.

Resposta de Trump

Poucas horas depois do discurso de Greta Thunberg em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ativistas ambientais de "profetas da desgraça".

Em seu pronunciamento, o magnata defendeu os combustíveis fósseis e a desregulamentação da economia, indo de encontro à mensagem disseminada por Thunberg e ambientalistas mundo afora."Precisamos rejeitar os perenes profetas da desgraça e suas previsões do apocalipse", disse Trump.

Segundo o presidente, aqueles que denunciam um aquecimento global fora de controle são os "herdeiros dos tolos adivinhos de hoje". Apesar disso, Trump anunciou a adesão dos EUA a um projeto de plantar 1 trilhão de árvores contra a crise climática.

O presidente também fez propaganda do petróleo e do gás americanos e reiterou que os Estados Unidos não precisam mais "importar energia de nações hostis". "Nossos aliados europeus não ficariam mais vulneráveis se usassem o vasto fornecimento da América", declarou.

Trump chegou em Davos no mesmo dia em que o Senado inicia o processo de impeachment contra ele por abuso de poder e obstrução do Congresso. O julgamento deve terminar ainda em janeiro, e uma condenação é improvável, já que isso exige o apoio de dois terços dos senadores (67 de 100), e os republicanos contam com maioria (53).