Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta terça, 21 de janeiro

O Brasil subiu da sexta para a quarta posição entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo em 2019. Segundo relatório pela Unctad (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), o país recebeu US$ 75 bilhões em investimentos, contra US$ 60 bilhões em 2018.

Os três primeiros lugares do ranking de destino de investimentos ficaram com os EUA, com US$ 251 bilhões; a China, com US$ 140 bilhões, e Cingapura, com US$ 110 bilhões. Os US$ 75 bilhões que chegaram ao Brasil equivalem a mais da metade dos US$ 119 bilhões que a América do Sul recebeu em 2019.

Segundo o relatório, a alta dos aportes no Brasil ocorreu, em parte, por causa do programa de privatizações, que se concentrou na venda de subsidiárias de estatais e de participações do governo em empresas privadas.

