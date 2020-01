Corujão do Câncer amplia oferta de vagas para diagnóstico da doença

A Prefeitura de São Paulo começa, nesta quinta-feira (23), a primeira fase do programa Corujão do Câncer, que prevê o atendimento médico em horários alternativos para pacientes com a doença.

A ação foi anunciada nesta terça-feira (21) pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), que passa por tratamento contra um tumor no aparelho digestivo. “Numa quarta-feira, eu me internei para cuidar de uma erisipela. Na quinta-feira, eu descobri que a erisipela tinha virado uma trombose. Na sexta-feira, eu também descobri que também havia uma embolia por conta desse quadro. No sábado, eu descobri que havia um tumor. No domingo, eu já sabia qual era o tipo de tumor e a extensão dele, e na terça-feira eu comecei a quimioterapia. É inaceitável que o prefeito, que tem condições de pagar um plano de saúde, tenha esse tipo de agilidade e a população, que não tem condições de pagar um plano de saúde, tenha que esperar dias para continuar e ter acesso a um tratamento”, disse, em coletiva.

Na primeira etapa, serão abertas 2,3 mil vagas de exames de colonoscopia para pacientes acima de 65 anos – ampliando em 13 vezes a oferta disponível no mês passado. O procedimento busca detectar o câncer no intestino.

Entre os centros hospitalares participantes estão o Hospital AC Camargo, o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo (CAVC), o Hospital Municipal Vila Santa Catarina e o Hospital Sírio Libanês. As parcerias tem duração de dois a cinco anos e o custo será de R$ 15 milhões.

Em março, a segunda etapa do Corujão do Câncer vai priorizar pacientes com diagnóstico de câncer de pele, ginecológico, hematológico, neurológico, pneumológico, oftalmológico e pediátrico. Serão 71 mil vagas para exames – como Ecocardiograma, Densitometria Óssea, Ultrassonografia Mamária e Endoscopia – em 21 unidades municipais.