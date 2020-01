Bruno Covas volta a se internar nesta terça para sétima sessão de quimio

O prefeito Bruno Covas (PSDB) vai passar pela sétima sessão de quimioterapia do tratamento contra o câncer a partir desta quarta-feira (21). Covas se internará já na noite desta terça-feira (21) no Hospital Sírio-Libanês. O tratamento vai durar 30 horas.

O prefeito foi diagnosticado com câncer na cárdia (entre o estômago e o esôfago), com metástase no fígado. Além desta rodada, ele tem mais uma sessão de quimio.

Internações

Em dezembro de 2019, quando passava por uma das sessões, Covas apresentou sangramento no fígado e foi internado na UTI do Sírio-Libanês. Segundo boletim do médico David Uip, que o acompanha, o sangramento ocorreu durante demarcação do carcinoma, quando uma agulha é introduzida no tumor para checar seu tamanho.

Ele ficou internado de 11 a 18 de dezembro, despachando direto do hospital. Ele recebeu alta e realizou a quinta sessão no dia 26 de dezembro.