Aniversário de SP: CCBB fará visitação gratuita pelo centro histórico

Como parte das festividades do aniversário de São Paulo, a ser comemorado no dia 25 de janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), promoverá visitação ao centro histórico da cidade. Nos próximos sábado (25) e domingo (26), o público será convidado a percorrer um trajeto que passa por diversos monumentos tombados para apresentar a história da metrópole.

O percurso traz referências desde a formação da cidade, no período colonial, passando pelo apogeu do café, até os dias atuais. As histórias de pessoas e lugares vão apresentar a trajetória das populações que habitaram esse território ao longo do tempo. Depois da caminhada, os grupos serão convidados a fazer intervenções em um mapa do centro paulistano a partir das histórias trocadas na atividade.

A proposta faz parte do Projeto Lugar de Criação, iniciativa do CCBB para promover o diálogo de diversos públicos com as exposições e programação do espaço cultural. As atividades são livres.

No sábado, serão feitas três caminhadas, com cerca de duas horas de duração, saindo às 10h, 12h e 14h. No domingo, as atividades terão início às 10h e às 14h.

O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, no centro paulistano.