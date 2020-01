Vestibulinho 2020: Etecs divulgam 1ª chamada de aprovados

Os candidatos para vagas nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), de São Paulo, podem conferir a partir desta segunda-feira (20) a primeira chamada de aprovados do Vestibulinho 2020.

Segundo o CPS (Centro Paula Souza), as listas foram afixadas nas unidades. Estudantes devem ir ao local verificar se foram aprovados. As matrículas acontecem entre terça (21) e quarta-feira (22).

Uma segunda chamada, com as vagas remanescentes, será divulgada na quinta-feira (23), com matrículas até a sexta (24). Os alunos devem comparecer às unidades para acompanhar o resultado. Se ainda sobrarem vagas, uma terceira lista ficará disponível.

