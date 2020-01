Cate tem 4.900 vagas de emprego nesta semana em São Paulo

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo oferece para a semana que se inicia nesta segunda-feira (20) 4.995 vagas de emprego. A apuração semanal disponibilizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aponta os setores do comércio e de serviços como os que mais ofertam vagas.

A atividade de atendentes lidera o ranking pela segunda semana consecutiva com 296 vagas – com salários de até R$ 1.780. Para participar do processo seletivo há necessidade de ter concluído o ensino médio ou estar cursando o ensino fundamental. Há oportunidades para pessoas sem experiência.

O cargo de operador de telemarketing, em segundo lugar no levantamento, para as modalidades receptivo e ativo dispõe de 259 oportunidades. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 1836, com parte dos cargos para estudantes do ensino superior e para candidatos sem experiência.

Na distribuição por região, a Zona Central apresenta o maior número de oportunidades, com 505 vagas, seguida pela região Leste com 280. A região Sul apresenta 204 ofertas de emprego e a região oeste dispõe de 184. Já a zona norte da cidade conta com 169 possibilidades de contratação.

Todas as oportunidades de emprego podem ser consultadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das 24 unidades do Cate. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho.