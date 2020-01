Sisu abre inscrições nesta terça com 237 mil vagas públicas

Ferramenta que disponibiliza vagas nas universidades para os candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) abre nesta terça-feira (21) o período de inscrição, que vai até sexta-feira, com 237,1 mil postos em 128 instituições públicas de ensino superior.

O período de inscrição foi mantido pelo governo mesmo após a confirmação de que houve erro no cálculo da nota de parte dos estudantes que fizeram o Enem. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, cerca de 30 mil candidatos podem ter sido afetados e terão as notas corrigidas até hoje.

Além de ter feito a última edição do exame, o candidato interessado em concorrer não pode ter “zerado” na redação nem ter feito o Enem na condição de treineiro. O cadastro é feito exclusivamente pelo site sisu.mec.gov.br e pede o número de inscrição do Enem. Os participantes podem escolher até duas opções de curso, e a seleção leva em conta a nota obtida no exame.

O MEC (Ministério da Educação) lançou nova versão do site do Sisu. Segundo a pasta, o portal está mais rápido e permitirá que a consulta das vagas disponíveis seja feita de forma mais simples, com opção de busca por curso, instituição ou município.

“A principal mudança é que esse novo site foi construído em uma tecnologia que permite que as inscrições sejam feitas por aparelhos mobile. Qualquer consulta por qualquer estudante em qualquer lugar do país poderá ser feita por celular ou tablet”, explicou o coordenador-geral de Programas de Ensino Superior do MEC, Thiago Leitão.

O resultado da primeira chamada será divulgado no próximo dia 28.

Calendário do Sisu 2020

• Inscrição.

De 21 a 24/01

• Divulgação do resultado da chamada regular.

Dia 28/01

• Matrícula da chamada regular.

De 29/01 a 4/02

• Participação na lista de espera.

De 29/01 a 4/02

• Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições.

De 07/02 a 30/04