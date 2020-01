'Sampa Week': Aniversário de São Paulo tem 'Black Friday' fora de época

Para comemorar o aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo, no sábado (25), a ACSP (Associação Comercial de São Paulo) promove a “Sampa Week”. A campanha une comerciantes e prestadores de serviço com descontos e promoções entre os dias 23 e 31 deste mês. A proposta é parecida com a já tradicional Black Friday, que ocorre em novembro, mas em versão ampliada, de uma semana.

O evento tem sua primeira edição em 2020, com o objetivo de criar uma nova data de descontos especiais para consumidores paulistanos e turistas que estiverem na cidade. “Este é um movimento importante para alavancar a economia local e fortalecer o comércio e os serviços em São Paulo no mês de janeiro”, afirmou o presidente da ACSP, Alfredo Cotait Neto, durante o lançamento do projeto, na semana passada.

Veja também:

Aniversário de São Paulo: parques municipais terão programação especial

Brasil registrou aumento das queimadas em todos os seis biomas em 2019

Os lojistas e prestadores de serviço que quiserem fazer parte da “Sampa Week” devem se inscrever no site da campanha para ter acesso ao material de divulgação. Para estimular o turismo na capital paulista, empresas de hotelaria, empresas aéreas e restaurantes terão condições especiais. “São Paulo é uma cidade muito grande e precisamos atrair mais turistas para cá, inclusive aqueles que aqui moram e têm o costume de viajar nesta época”, disse o secretário municipal de Turismo, Miguel Giacomini.

Entre as empresas que participam do evento estão Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, Pernambucanas, Azaleia, Habib’s, Saraiva, Renner, Riachuelo e Marisa. Clique aqui para conferir todas as marcas confirmadas.