Regina Duarte e Bolsonaro se reúnem nesta segunda sobre cargo na Cultura

Convidada por Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo federal, a atriz Regina Duarte deve se reunir nesta segunda-feira (20) com o presidente no Rio de Janeiro.

O governo procura um substituto depois da demissão, na sexta-feira (17), do então secretário Roberto Alvim, que fez vídeo com estética nazista e copiou trecho de discurso de um ministro de Adolf Hitler para anunciar o Prêmio Nacional das Artes.

Bolsonaro admite tornar o órgão novamente um ministério caso Regina aceite o cargo. O salário de um ministro do governo Bolsonaro, R$ 30.934,70, é mais que o dobro do que Alvim ganhava como secretário da Cultura, R$ 15.359,19.

Regina Duarte foi uma das vozes mais ativas da classe artística a favor da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Ela já havia sido chamada para assumir a pasta, no início do atual governo, mas rejeitou o cargo.