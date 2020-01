Regina Duarte começa período de teste na Secretaria Especial da Cultura

A atriz Regina Duarte diz que vai começar amanhã período de testes na Secretaria Especial da Cultura.

Ela conversou com o presidente nesta segunda, no Rio de Janeiro. Após conversa com Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte acertou quer vai à Brasília na próxima quarta-feira (22), para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal.

A artista disse, em tom de brincadeira, "estamos noivando", após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro.

A colunista da BandNews FM Mônica Bergamo disse que a atriz não deixou claro se haverá nomeação no Diário Oficial durante esse período de testes e não quis confirmar se colocou condições para aceitar o cargo.

– Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um “noivado” que possivelmente trará frutos ao país. pic.twitter.com/ZTzRS8D5pC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 20, 2020

Em nota, o Palácio do Planalto chamou a conversa de "produtiva" e disse que Regina estará na quarta-feira em Brasília para conhecer a secretaria.

Um dos trunfos do governo para convencer Regina Duarte a aceitar o convite seria a recriação do Ministério da Cultura.

A substituição ocorreu após o antigo secretário, Roberto Alvim, ser exonerado da pasta na sexta-feira (17). A decisão seguiu a publicação de um vídeo em que Alvim citava, indiretamente, uma frase de Joseph Goebbels, mente por trás da comunicação cultural do governo alemão durante o regime nazista.