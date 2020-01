Quina 5175: Confira os números desta segunda-feira, 20 de janeiro

A Quina pode pagar nesta segunda-feira (20) R$ 700 mil no concurso número 5.175. Para levar a bolada, as apostas devem acertar as cinco dezenas.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira, 20 de janeiro, para a Quina 5.175:

03 – 18 – 31 – 35 -61

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de sábado (18), um único sortudo ganhou o prêmio principal de R$ 9.153.889,71. Outras 75 pessoas marcaram quatro números e levaram R$ 8,7 mil. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.