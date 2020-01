Ornitorrinco corre risco de extinção na Austrália, diz estudo

Um estudo publicado pelo Centro de Ciência de Ecossistemas da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, aponta que os ornitorrincos correm risco de extinção nos próximos anos.

Segundo os cientistas, o mamífero peludo que habita principalmente rios da costa leste australiana desapareceu de cerca de 40% de seu habitat natural devido à seca, desmatamento, poluição e construção de barragens.

Ainda de acordo com o estudo, se as condições atuais persistirem, o número de animais da espécie pode reduzir em até 66% nos próximos 50 anos. Já no caso de agravamento das mudanças climáticas, a quantidade pode diminuir em 73% até 2070.

O ornitorrinco é um dos únicos mamíferos que põem ovos, tem uma cauda semelhante à dos castores, pés parecidos com os das lontras e um esporão venenoso na perna traseira.