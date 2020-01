Motos são roubadas de pátio do Detran em São Paulo

A polícia está investigando o roubo de várias motos de um pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) no Sacomã, zona sul de São Paulo. As informações são do Bom Dia São Paulo, da TV Globo.

A investigação começou quando policiais militares abordaram um caminhão VUC na noite de domingo (19) próximo à rodovia Anchieta. Foram averiguadas quatro motos, que pertencem ao Detran, e duas pessoas foram detidas.

Em seguida, a Polícia Civil compareceu ao pátio do departamento e encontrou o inspetor de segurança amarrado e dentro de uma guarita.

Segundo o depoimento dado pelos presos, eles foram contratados por um terceiro criminoso, que teria permanecido no pátio do Detran e fugido antes da chegada da polícia.

Nesta segunda-feira (20), um dos detidos foi liberado após o pagamento de fiança.