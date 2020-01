Aniversário de São Paulo: parques municipais terão programação especial

Neste sábado (25), a cidade de São Paulo faz 466 anos com celebração especial que inclui apresentações musicais e diversas outras atividades. Nos parques municipais, é possível participar desde rodas de conversa até aulas de muay thai.

A programação, organizada pela SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambiente), busca exaltar os espaços públicos trazendo oportunidades de movimento, cultura e aprendizado. No parque da Aclimação, no centro, tem show de MPB a partir das 15h.

Já no Guarapiranga, na zona sul, visitantes farão uma trilha monitorada na represa e na composteira, com guia contando a história do parque, às 10h. Na zona norte, uma corrida em homenagem à cidade acontece no parque Anhanguera.

O Piqueri, na zona leste, promove partidas de vôlei e futebol de salão, convidando frequentadores a formarem times e se exercitarem. Na Colina de São Francisco, no Butantã, zona oeste, tem aulão de yoga às 9h e 11h, além de contação de história para as crianças. Clique aqui para conferir a programação completa.