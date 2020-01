Membros do PCC fogem de presídio no Paraguai

Setenta e cinco membros do PCC fugiram de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, perto de Ponta-Porã, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a imprensa local, na madrugada deste domingo, parte dos detentos que escapou utilizou um túnel de 25 metros para escapar – pelo menos dois internos foram pegos pelos guardas.

De acordo com o governo paraguaio, os outros presos que fugiram saíram pelo portão principal da penitenciária.

Em nota, o ministro do Interior, Euclides Acevedo, disse que o país está em alerta máximo e que os criminosos que saíram da cadeia são de alta periculosidade.

O diretor da penitenciária e outros funcionários foram destituídos.

De acordo com as investigações, a facção criminosa teria oferecido 80 mil reais para agentes penitenciários facilitarem a fuga.

A Polícia Federal do Brasil já foi avisada da fuga pelas autoridades do Paraguai.