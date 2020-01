Previsão do Tempo: domingo será nublado e com chuvas em São Paulo

O domingo do paulistano deve ser muito parecido com o sábado. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de mais um dia nublado com possibilidade de chuvas em todos os períodos.

A temperatura média deve cair um pouco. No sábado, os termômetros marcaram a máxima de 23º C e a previsão de domingo é de máxima de 22º C.

A mínima prevista para este domingo deve ficar em 18º C.