Seguro-desemprego: saque do FGTS atrasa liberação

Trabalhadores têm enfrentado dificuldades na liberação do seguro-desemprego. Segundo relatos em redes sociais, o benefício levaria até 60 dias para ser liberado.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que a introdução das novas modalidades de saque do FGTS alterou o fluxo de registros no sistema do fundo, causando falhas no processamento.

“A opção pelo saque tem aparecido como última informação, onde o sistema do seguro-desemprego busca a informação de ‘demissão sem justa causa”, diz a secretaria. E isso impede o trabalhador de solicitar o benefício.

Segundo a pasta, quem teve dificuldade no acesso ao seguro-desemprego terá o pedido reprocessado e liberado até a próxima quarta-feira (22). Já os benefícios solicitados a partir de segunda (20) devem ser liberados automaticamente.

A secretaria diz que os relatos sobre as falhas começaram a chegar na segunda quinzena de dezembro. Após a detecção do problema, o ministério iniciou “os processos corretivos” nos sistemas.

Trabalhadores que apresentaram um recurso administrativo 557 terão os benefícios liberados no que ocorrer primeiro, reprocessamento ou análise do recurso. Para quem não contestou a negativa, a liberação será automática. A evolução do processo pode ser acompanhada no site gov.br ou pelo app da Carteira de Trabalho Digital.