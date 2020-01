São Paulo amanhece com 23 árvores caídas e 3 desabamentos após fortes chuvas

A tarde de quinta-feira (16) foi de fortes chuvas em São Paulo e o temporal deixou a cidade em estado de atenção. Um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta (17) apontou para 23 árvores caídas, 15 enchentes e três desabamentos. Um dos locais que amanheceu afetado foi a rua Abílio Soares, no Paraíso, zona sul da capital, onde houve a queda de uma árvore e a interdição completa da via.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) registrou 39 pontos de alagamentos. Moradores de algumas regiões também relataram falta de iluminação.

As chuvas afetaram também o terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, que passará por obras de reparo. Segundo a rádio Bandeirantes, uma parte do setor de desembarque doméstico ficou alagada e com vazamentos no teto. Goteiras ainda são vistas nesta manhã.

Uma das áreas mais afetadas foi o centro, que teve o túnel João Paulo 2º, no Vale do Anhangabaú, interditado por ter ficado cheio de água. O Minhocão ficou mais uma vez alagado e a região da rua 25 de Março também ficou debaixo d’água.

A zona norte ficou em estado de alerta na região do Jaçanã e Tremembé por causa do transbordamento dos córregos Paciência e Tremembé. Na Água Fria, a água invadiu o 20º Distrito Policial, gerando transtornos, segundo a RecordTV.