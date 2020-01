Resultado do Enem é divulgado nesta sexta; veja como consultar

Os quase 4 milhões de candidatos que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2019 podem conferir a partir desta sexta-feira (17) a sua nota na prova. Os resultados serão divulgados pelo Ministério da Educação no portal e no app do Enem (Android ou iOS).

A nota foi divulgada às 9h. Para entrar no sistema, é preciso fazer um login com o CPF e a senha cadastrada. Ao acessar o portal do candidato, é possível conferir a pontuação em cada uma das quatro áreas de conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática).

A nota da redação também foi disponibilizada, mas sem o espelho da prova com sua correção. Segundo o Inep (instituto responsável pelo exame), o documento estará disponível em março, 60 dias após a divulgação dos resultados. A avaliação não cabe recurso.

A nota do Enem é a principal porta de entrada para os alunos interessados em ingressar em universidades públicas de todo o país pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A prova também é essencial para bolsas em instituições privadas, com o ProUni (Programa Universidade para Todos), ou para financiamento dos cursos, pelo Fies (Financiamento Estudantil).

Treineiros, ou seja, estudantes que não terminaram o ensino médio no ano passado e só fizeram o Enem para testar os conhecimentos, só terão acesso às notas em março.

Resultado do Enem 2019 – Como consultar