Linha 3-Vermelha do Metrô tem operação afetada no domingo para mudanças no sistema

A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo terá velocidade reduzida e maior tempo de parada neste domingo (19) por causa da instalação de um novo sistema de controle de trens. No trecho entre as estações Carrão e Tatuapé, as composições vão circular por uma única via.

A operação diferenciada vai durar durante todo o horário comercial, das 4h40 à meia-noite. Funcionários farão avisos sonoros com orientações e as estações contarão com sinalização indicando as mudanças. Na segunda-feira (20), a circulação volta ao normal.

O novo sistema de controle e movimentação do Metrô, segundo a companhia, pretende melhorar a circulação e regularidade dos trens nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Atualmente, apenas a segunda delas já tem o protocolo em funcionamento.

O novo equipamento permite reduzir a distância de segurança entre as composições. Dessa forma, é possível diminuir o tempo de intervalo entre os trens e aumentar o número de composições circulando simultaneamente.