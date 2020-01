Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 2.040 da Lotomania paga nesta sexta-feira (dia 17) um prêmio de R$ 500 mil ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nestas sexta-feira são:

00, 14, 23, 27, 32, 33, 34, 39, 49, 51, 57, 61, 67, 77, 79, 81, 86, 93, 97, 99

O último sorteio da Lotomania foi na terça-feira, quando um apostador levou sozinho o prêmio de R$ 3.008.025,89.

Outros 5 apostadores fizeram 19 dezenas e cada um ganhou R$ 60.288,76.

A Lotomania pagou ainda R$ 2.004,28 para 94 pessoas que acertaram 18 números.

