IPTU 2020 em São Paulo começa a ser enviado nesta sexta

A Prefeitura de São Paulo começa nesta sexta-feira (17) a enviar para os contribuintes a notificação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano.

Neste primeiro lote, chegará a descrição do tributo, com valor venal do imóvel, a primeira parcela e a cota única, com 3% de desconto sobre o valor total. Aqueles que optarem por pagar a prazo receberão depois, em um só formulário, os demais boletos.

E atenção: a prefeitura faz um alerta sobre um golpe que é aplicado na cidade com o envio de boletos falsos referentes ao imposto. Diante disso, a administração recomenda que os contribuintes consultem o site oficial sobre o IPTU, no qual os dados já estão lançados.

O valor venal dos imóveis da capital, base de cálculo do tributo, teve reajuste de 3,5% neste ano – a inflação oficial de 2019, medida pelo IPCA, foi 4,31%.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a maioria dos imóveis que eram isentos no ano passado deve continuar neste ano, à exceção daqueles que, com o reajuste de 3,5% sobre o valor venal, superarem o teto de isenção, R$ 160 mil.

O vencimento da primeira parcela ou cota única de todos os contribuintes com imposto a pagar ocorre em fevereiro, exceto para quem optou pelo envio para administradoras, cujo vencimento será no dia 20 de março (veja calendário no quadro).

O imposto pode ser pago em bancos – guichê, caixa automático ou internet – e lotéricas ou por débito automático em conta bancária.