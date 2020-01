Obra de expansão da linha 2-Verde do Metrô começa neste semestre, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) voltou a falar sobre as obras de expansão da linha 2-Verde do Metrô até a região da Penha, na zona leste de São Paulo. A previsão é de que a construção dos oito novos pontos comece neste semestre.

O novo trecho da linha 2-Verde é prometido pelo governo estadual há sete anos, mas nunca saiu do papel. Em junho do ano passado, a atual gestão tucana voltou a falar do projeto, prometendo obras no primeiro trimestre de 2020, com conclusão no fim de 2025.

As novas estações passam por locais ainda não contemplados pelo sistema metropolitano: Orfanato, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Nova Manchester e Aricanduva. Com a expansão, a estação Penha, da linha 3-Vermelha, ganhará uma nova plataforma, permitindo integração entre as duas linhas que cruzam da zona leste para oeste da cidade.

A expectativa do governo é de que, passando de 14,7 km para 23 km de extensão, a linha 2-Verde passe a atender 1,1 milhão de passageiros por dia. Inicialmente, o projeto previa a chegada do ramal à Guarulhos, na Grande São Paulo. O governo alegou questões orçamentárias para justificar a redução do número de novas estações.