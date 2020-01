Enem 2019: como saber sua média para o Sisu

Os resultados da edição 2019 o Exame Nacional do Ensino Médo (Enem) foram divulgados nesta sexta-feira (17). As notas finais em cada área do conhecimento já estão disponíveis na Página do Participante, embora a redação ainda não possa ser consultada.

Com as informações já disponíveis, o estudante pode ter uma boa noção de seu desempenho e das possibilidades que tem diante de si para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No entanto, o cálculo desta nota média difere entre universidades.

Para saber sua média para o curso desejado, na instituição de sua preferência, siga os passos a seguir:

Procure o termo de adesão da universidade

Cada instituição de ensino possui um termo atualizado que lista as condições e o processo de entrada de um aluno. Neste – que pode mudar a cada ano –, é possível consultar se é possível utilizar sua nota do Enem para tal faculdade, e como esta nota deve ser calculada.

Para encontrar o termo de adesão da instituição que você almeja adentrar, entre no site oficial desta ou, ainda, utilize o mecanismo de buscas de seu navegador – procurando "termo de adesão UFF 2020" ou similares.

Certifique-se que está com o termo atualizado, válido para o ano letivo de 2020. Em seguida, procure a seção que aborda o seu curso de interesse. Para facilitar esta busca, utilize o atalho CTRL + F (para Windows) ou Command + F (para Macbooks) e digite o nome de seu curso – como "jornalismo" ou "jornalismo matutino".

Encontre os pesos para notas do Enem

Você pode, agora, consultar a relação de pesos utilizada para calcular médias para o Sisu. Estes representam o número de vezes que estas notas são somadas para chegar à média ponderada, que será usada para decidir se você atingiu os pontos necessários para entrar para a universidade ou não.

Peso de número "4", por exemplo, significa que você deve multiplicar a nota da área correspondente por 4. Quanto maior o peso de uma área do conhecimento, maior sua importância para aquele curso. Ou seja – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias podem ter maior peso para cursos de Literatura, enquanto Matemática e suas Tecnologias provavelmente terá peso maior em cursos de Engenharia.

Calcule sua média ponderada

Agora que você já sabe os pesos do curso que deseja, é só aplicá-los no cálculo de sua média. É só utilizar as regras da média ponderada: primeiro, multiplique o peso de cada área por sua nota na área correspondente. Em seguida, some o resultado de todas estas multiplicações. Por último, divida o resultado da soma que você acabou de fazer pela soma de todos os pesos. Siga o exemplo a seguir:



O resultado desta sequência de operações será sua média ponderada válida para este curso, nesta universidade. O peso em outras instituições e outros cursos é diferente e, portanto, o cálculo e sua média serão alterados caso você opte por outro curso em outro local.

Confira a nota mínima requerida para o curso

Por último, é hora de conferir se você realmente concorre a uma vaga neste curso. Para isto, é preciso ter média igual ou superior à nota mínima requerida pelo termo de adesão.

Quanto mais superior for sua nota à nota mínima, maiores são suas chances de garantir uma vaga. Lembre-se que, em alguns cursos, a nota da redação – ainda não disponibilizada na Página do Participante – pode afetar e muito as chances de aprovação.

Ficou confuso? Tente este simulador

O cálculo das médias para cada curso pode ser complicado e cansativo para o estudante. Pensando nisso, o site Radar Enem, promovido pela empresa de simulados Evolucional, te ajuda a calcular sua média baseado no número de acertos.

Você ainda pode levar em consideração seu número de "chutes" – quanto mais você chutar, mesmo se acertar, menor tende a ser a coerência pedagógica entre suas respostas. Confira o simulador do Radar Enem neste link.

O cursinho online Me Salva! oferece um programa similar, que utiliza suas notas em cada área para calcular sua média e compará-la com a média dos estudantes que costumam entrar em cada curso. Para utilizá-lo, é só inserir suas notas em cada área do conhecimento. Clique aqui para acessar.