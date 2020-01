Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 17 de janeiro

O dólar opera em baixa nos primeiros negócios desta sexta-feira, 17, refletindo uma realização parcial de ganhos acumulados em mais de 4% nos primeiros 11 dias de negócios deste ano. As ofertas são estimuladas pela desvalorização da moeda americana predominante no exterior em relação a divisas emergentes ligadas a commodities na esteira de indicadores econômicos da China divulgados na quinta-feira (16).

Houve expansão maior do que a prevista da produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, além do Produto Interno Bruto (PIB) chinês do quarto trimestre e do ano de 2019. Novas captações corporativas de empresas brasileiras no exterior também são pano de fundo da queda, disse um operador.

Contudo, o ajuste negativo ante o real perdeu força e o dólar renovou máximas em meio ao avanço do dólar frente euro e libra. Além disso, a Federação Única dos Petroleiros anunciou que a categoria vai adotar um indicativo de greve. E os investidores estão de olho ainda em ruídos políticos.

