Corrida vai celebrar Dia Internacional da Mulher em SP

O Governador João Doria e o Secretário dos Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, apresentaram, nesta sexta-feira (17), a Corrida da Mulher SP, que deve ser realizado em 8 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Com percursos de 5 e 10 quilômetros e expectativa de 15 mil participantes, a corrida vai contar com atendimento de programas voltados à saúde da mulher, distribuição de kits de higiene, aferição de pressão, manicure e maquiagem, coleta de fios de cabelo para doação e orientações sobre violência contra a mulher.

As inscrições, no valor de R$ 30, estarão abertas a partir de 4 de fevereiro e podem ser realizadas pelo site www.corridadamulhersp.com.br, cujo acesso será liberado naquela data.

O evento será realizado no dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), a partir das 7h, com largada e chegada no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. Cada inscrita deverá retirar um kit com camiseta, viseira e sacolinha esportiva nos dias 5, 6 e 7 de março, das 8h às 18h, no Ginásio do Ibirapuera.