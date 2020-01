Chuva fecha ruas e frente fria chega à capital

Depois de uma semana de intenso calor, hoje o tempo começa a virar e fica mais frio, com mínima de 18ºC e máxima de 22ºC. O clima fica nublado durante o dia todo e chuviscos devem aparecer no período da tarde, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Mas, no final de semana essa condição de chuva mais forte deve sumir. Amanhã, o tempo fica fresco e nublado, com mínima de 17ºC e máxima de 24ºC. No domingo, as chuvas voltam a aparecer à tarde e o clima fica entre 18ºC e 25ºC. As pancadas de chuva também devem castigar a segunda-feira, que fica entre 18ºC e 25ºC.

Chuvas de ontem

Ontem à tarde a capital inteira entrou em estado de atenção pela chuva forte, que chegou mais cedo, mas com a intensidade esperada.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) registrou 39 pontos de alagamentos. O Corpo de Bombeiros teve 13 chamados por enchentes e 18 por quedas de árvores.

Uma das áreas mais afetadas foi o centro, que teve o túnel João Paulo 2º, no Vale do Anhangabaú, interditado por ter ficado cheio de água. O Minhocão ficou mais uma vez alagado e a região da rua 25 de Março também ficou debaixo d’água. A zona norte ficou em estado de alerta na região do Jaçanã e Tremembé por causa do transbordamento dos córregos Paciência e Tremembé.