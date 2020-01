Bebê engasga com leite materno e é salvo por policiais em São Paulo

A noite de quinta-feira (16) foi conturbada para PMs (policiais militares) da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.

Isso porque Cristina Silva Marques, mãe do pequeno Lucas, chegou por volta das 18h com o recém-nascido, de um mês, desfalecido nos braços. O bebê havia engasgado com o leite materno e parado de respirar.

Desesperada, Cristina pediu a ajuda dos policiais, que realizaram procedimentos da manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas e, felizmente, salvaram a vida do recém-nascido. Posteriormente, o pequeno foi encaminhado ao Pronto Socorro Ermelino Matarazzo e passa bem.

Pelo Instagram, a Polícia Militar compartilhou um vídeo registrando os primeiros socorros: